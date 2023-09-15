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Olaylı gece! Rapçi Sefo ve Çakal mekanda birbirine girdi

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 15.09.2023
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Olaylı gece! Rapçi Sefo ve Çakal mekanda birbirine girdi

Ünlü rapçiler Sefo ve Çakal, katıldıkları bir partide birbirine girdi. Daha önce aralarında sorunlar olan ikili, partide karşılaşınca bir anda ortam gerildi. Kısa sürede büyüyen olaya güvenlik müdahale etti. İşte detaylar…

Rap müziğin yükselen yıldızları Sefo ve Çakal, tartışma haberiyle gündeme geldi. Ünlü rapçiler, katıldıkları partide lavaboya giderken karşılaştı ve bir anda tartışmaya başladı.

GÜVENLİK MÜDAHALE ETTİ

İkilinin yanında bulunan menajerleri, arkadaşları ve bir diğer rapçi Ati de dahil olunca tartışma büyüdü. Olaya müdahale eden mekan güvenliği, tarafları sakinleştirmeyi başardı.

ÇAKAL'DAN CEVAP YOK

Mekan kapısında kısa bir süre konuşan Çakal ve Sefo, konuyu tatlıya bağladı. Bu konuşmanın ardından mekandan ayrılan Çakal, basın mensuplarının kendisine yönelttiği sorulara cevap vermedi.

"YANLIŞ ANLAŞILMA"

Sefo ise partiye geri dönerek arkadaşlarıyla geç saatlere kadar kaldı. Ünlü şarkıcı, mekan çıkışınsa kavga sorularına "Yanlış anlaşılma" dedi. Rapçi Ati de bir sorun olmadığını söyledi.

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