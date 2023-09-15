Olaylı gece! Rapçi Sefo ve Çakal mekanda birbirine girdi
Ünlü rapçiler Sefo ve Çakal, katıldıkları bir partide birbirine girdi. Daha önce aralarında sorunlar olan ikili, partide karşılaşınca bir anda ortam gerildi. Kısa sürede büyüyen olaya güvenlik müdahale etti. İşte detaylar…
GÜVENLİK MÜDAHALE ETTİ
İkilinin yanında bulunan menajerleri, arkadaşları ve bir diğer rapçi Ati de dahil olunca tartışma büyüdü. Olaya müdahale eden mekan güvenliği, tarafları sakinleştirmeyi başardı.
ÇAKAL'DAN CEVAP YOK
Mekan kapısında kısa bir süre konuşan Çakal ve Sefo, konuyu tatlıya bağladı. Bu konuşmanın ardından mekandan ayrılan Çakal, basın mensuplarının kendisine yönelttiği sorulara cevap vermedi.
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