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Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit: "Aksiyon dolu sahnelerle..."

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 15.09.2023
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Kuruluş Osman’ın yıldızı Burak Özçivit: Aksiyon dolu sahnelerle...

Burak Özçivit ve Fahriye Evcen çifti, geçtiğimiz gün alışverişe çıktı. Tarzlarıyla herkesi hayran bırakan çift, yine farkını konuşturdu. “Kuruluş Osman” dizisi hakkında konuşan Özçivit, bu sezon için de oldukça iddialıydı...

ATV ekaranlarında yayınlanan 'Kuruluş Osman' dizisinin başrol oyuncusu Burak Özçivit ve kendisi gibi oyuncu olan eşi Fahriye Evcen, geçtiğimiz gün Maslak'ta bir AVM'de objektiflere takıldı.



Öğle saatlerinde geldikleri alışveriş merkezinde mağazaları dolaşan ve tarzlarıyla tüm dikkatleri üzerlerine çeken çift, muhabirlerin sorularını yanıtlamayı ihmal etmedi. Özçivit, "Bu sene yaz boyunca çalıştık, bir dijital film çektik.



Ancak yayın tarihi henüz belli değil. Yeni sezonla birlikte "Kuruluş Osman" dizisine dönüş yapacağız ve aksiyon dolu sahnelerle izleyicileri bekliyor olacağız" dedi.

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