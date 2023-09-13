Sertifikasız epilasyoncuya hapis istemi! Ahmet Selçuk İlkan’ın kızlarını yakmıştı

YETKİSİ OLMADAN LAZER YAPTI

Raporun ardından mahkemede duruşma savcısı esas hakkındaki mütalaasını verdi. Buna göre sanıklardan Hatice G.'nin il milli eğitim müdürlüğünden gelen yazıya göre lazer, epilasyon, depilasyon yapması için belge veya yetki sertifikasının bulunmadığı ancak kız kardeşlere lazer operasyonu yaparak yanıklar oluşmasına müsaade ettiği anlatıldı.