Sertifikasız epilasyoncuya hapis istemi! Ahmet Selçuk İlkan’ın kızlarını yakmıştı
Sanatçı Ahmet Selçuk İlkan’ın iki kızı, gittikleri güzellik merkezinde epilasyon hizmeti yaptırmış, vücutlarında oluşan birinci ve ikinci derece yanıklar sonrası dava açmıştı. Sertifikasız şekilde epilasyon yapan çalışan ile işletme sahibi hakkında 2 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı
Ünlü sanatçı Ahmet Selçuk İlkan'ın kızları Cansu Ceren İlkan ve Zeynep Seren İlkan, lazer epilasyonu hizmeti almak için İstanbul Beşiktaş'ta bulunan bir güzellik merkezine başvurmuştu.
İki aşamadan oluşan toplam 16 seans üzerinden verilecek hizmetin bedelini peşin ödeyen kardeşler, üçüncü seanstan sonra vücutlarında çeşitli yanık izleri oluştuğunu fark etti. Kız kardeşlerin aldığı raporda vücutlarında ikinci derece yanıklar oluştuğu tespit edilmişti.
BİLİRKİŞİ 'YANIK VAR' DEDİ
İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde devam eden davada bilirkişi konusu operasyonda Cansu Ceren'in vücudunda da birinci derece, Zeynep Seren'in vücudunda da ise ikinci derece yanıklar oluştuğunu belirten rapor vermişti.
YETKİSİ OLMADAN LAZER YAPTI
Raporun ardından mahkemede duruşma savcısı esas hakkındaki mütalaasını verdi. Buna göre sanıklardan Hatice G.'nin il milli eğitim müdürlüğünden gelen yazıya göre lazer, epilasyon, depilasyon yapması için belge veya yetki sertifikasının bulunmadığı ancak kız kardeşlere lazer operasyonu yaparak yanıklar oluşmasına müsaade ettiği anlatıldı.
SAVCI SANIKLARIN CEZALANDIRILMASINI TALEP ETTİ
Savcılığın mütalaasının devamında sanıklardan Memnan G.'nin ise işletme sahibi olduğu ve bu durumu bilmesine rağmen göz yumduğu ifade edildi.
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