Cem Büyükhanlı kimdir, kaç yaşında? Cem Büyükhanlı öldü mü, neden öldü, ölüm sebebi ne? Bennu Gerede duyurdu...
"Cem Büyükhanlı kimdir, kaç yaşında?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Bennu Gerede'nin eski eşi Cem Büyükhanlı hayatını kaybetti. Bennu Gerede 15 ay evli kaldığı eski eşi Cem Büyükhanlı'nın ölümünü sosyal medya hesabından duyurdu. İşte, açıklamanın detayları...
"Cem Büyükhanlı kimdir, kaç yaşında? Cem Büyükhanlı öldü mü, ölüm sebebi ne?" sorularının cevapları sorgulanan konular arasında yer alıyor. Bennu Gerede'nin eski eşi Cem Büyükhanlı hayatını kaybetti. Bennu Gerede 15 ay evli kaldığı eski eşi Cem Büyükhanlı'nın ölümünü sosyal medya hesabından duyurdu. İşte konu hakkında detaylar...
Büyükhanlı Holding'in varisi, Bennu Gerede'nin eski eşi Cem Büyükhanlı, yalnız yaşadığı Bebek'teki evinde ölü bulundu. İş insanının ölüm nedeni Adli Tıp Kurumu tarafından yapılacak değerlendirme sonrasında açıklanacak.
Bennu Gerede, 2010 yılında nikâh masasına oturduğu, 15 ay evli kaldıktan sonra boşandığı Cem Büyükhanlı'nın vefat haberini Instagram hesabından duyurdu.
Kısa bir dönem evli kaldığı Cem Büyükhanlı'nın vefat haberini sosyal medya hesabından veren Gerede;
"Sevgili Cem'im, Gerçekten parlayan bir ışıktın, olağanüstü yetenekli. Ancak ağır bir acı yükü taşıyordun. Çok büyük acı çeken bir ruh, kafese kapatılmış bir hayvan gibiydin, bu dünyanın taşıyamayacağı kadar uçsuz bucaksızdın. Bu gezegende birlikte geçirdiğimiz zaman için minnettarım ve umarım bir sonraki yolculuğunda aradığın sevgiyi ve huzuru bulursun. Kalbimde sonsuza kadar özel bir yerin olacak. Huzur içinde yat." ifadelerini kullandı.
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- Cem Büyükhanlı kimdir, kaç yaşında? Cem Büyükhanlı öldü mü, neden öldü, ölüm sebebi ne? Bennu Gerede duyurdu...
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