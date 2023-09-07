Aslıhan Karalar’ın annesi Nuray Karalar’a ev piyangosu! Çıkmak için 1.5 milyon TL aldı









TALEPLERİNİ KABUL ETTİRDİ!

Takvim'in haberine göre, Aslıhan Karalar'ın annesi Nuray Karalar'ın Beykoz'da kirada oturduğu villa satıldı. Yeni ev sahibiyle anlaşamayan anne Karalar, büyük bir kriz yaşadı. Yine iddiaya göre Anne Karalar, ev sahibinin 'evden çık' demesine rağmen evden çıkmadı ve başka bir yere taşınmak için 1.5 milyon TL talep etti. Çaresi kalmayan ve Nuray Karalar'ın bu isteğini kabul eden ev sahibi anne Karalar'a bu parayı ona ödedi.