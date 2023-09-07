Aslıhan Karalar'ın annesi Nuray Karalar'a ev piyangosu! Çıkmak için 1.5 milyon TL aldı
Başarılı oyuncu Aslıhan Karalar’ın annesi Nuray Karalar hakkında bomba iddia... Beykoz’da bir villada kirada oturan anne Karalar, oturduğu evin satılmasının ardından önce evden çıkmak istememiş sonra da çıkmak için tam 1.5 milyon TL almış...
2017 Best Model of The World birincisi olan ve son dönemde oynadığı başarılı rollerle adından söz ettiren Aslıhan Karalar'ın annesi Nuray Karalar'a ev piyangosu vurdu.
Artan kiralar yüzünden son dönemlerde ev sahiplerinin eski kiracılarını çıkarmak istemesinin ardından, kiracıların hava parası nihayetinde başka bir yere taşınmak için mal sahiplerinden yüksek miktarda para talep ettiğini çok duymuştuk. Hatta geçtiğimiz günlerde Pınar Eliçe'nin, "Kiracım evden çıkmak için benden 200 bin TL istiyor" demesine de şahit olmuştuk. Bu kez de bu olayın bir benzerini Aslıhan Karalar'ın annesi Nuray Karalar yaşadı.
TALEPLERİNİ KABUL ETTİRDİ!
Takvim'in haberine göre, Aslıhan Karalar'ın annesi Nuray Karalar'ın Beykoz'da kirada oturduğu villa satıldı. Yeni ev sahibiyle anlaşamayan anne Karalar, büyük bir kriz yaşadı. Yine iddiaya göre Anne Karalar, ev sahibinin 'evden çık' demesine rağmen evden çıkmadı ve başka bir yere taşınmak için 1.5 milyon TL talep etti. Çaresi kalmayan ve Nuray Karalar'ın bu isteğini kabul eden ev sahibi anne Karalar'a bu parayı ona ödedi.
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