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Sosyeteyi şok eden haber! Bennu Gerede'nin eski eşi Cem Büyükhanlı evinde ölü bulundu

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 07.09.2023
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Sosyeteyi şok eden haber! Bennu Gerede’nin eski eşi Cem Büyükhanlı evinde ölü bulundu

Büyükhanlı Holding'in varisi Cem Büyükhanlı Bebek’teki evinde ölü bulundu. Acı haberi kısa bir dönem evli kaldığı Bennu Gerede, sosyal medya hesabından duyurdu. İş insanının ölüm nedeni Adli Tıp Kurumu tarafından yapılacak değerlendirme sonrasında açıklanacak.

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