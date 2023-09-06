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Nazan Öncel’den kötü haber! Usta şarkıcı apar topar hastaneye kaldırıldı

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 06.09.2023
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Nazan Öncel’den kötü haber! Usta şarkıcı apar topar hastaneye kaldırıldı

Usta şarkıcı ve söz yazarı Nazan Öncel’den korkutan haber geldi. Aniden bayılması sebebiyle hastaneye kaldırılan Öncel, tedavisinin ardından hasta yatağından paylaşım yaptı. Sağlık durumu hakkında bilgi veren şarkıcıya takipçilerinden ‘geçmiş olsun’ mesajları geldi.

Gitme Kal Bu Şehirde', 'Gidelim Buralardan', 'Erkekler de Yanar', 'Ukala Dümbeleği', 'Geceler Kara Tren' gibi unutulmaz şarkılara imza atan Nazan Öncel, hayranlarını korkuttu.

67 yaşındaki Öncel, Instagram hesabından yaptığı bir paylaşımla hastaneye kaldırıldığını duyurdu.

"APAR TOPAR HASTANEYE KOŞTUK"

Mesajına, "Sigara, insanın düşmanıyla sevişmesi gibi bir şeydir" diyerek başlayan ünlü isim; şöyle devam etti:

"Sıcaklar falan derken tansiyon 22'yi gördü. Ani bir bayılma... Apar topar hastaneye koştuk, serum tedavisi vesaire. Sigarayla da vedalaştık."

"HER ŞERDE BİR HAYIR"

Öncel'e, başta ünlü isimler olmak üzere birçok takipçisinden 'geçmiş olsun' dilekleri yağdı.

- Her şerde bir hayır... Yeni hayata merhaba. Çiçekler açsın içinizde.

- Sağlığınız için iyi bir adım, sizi seviyoruz...

- Çok çok geçmiş olsun canım Sokak Kızı'm.

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