Nazan Öncel’den kötü haber! Usta şarkıcı apar topar hastaneye kaldırıldı

"HER ŞERDE BİR HAYIR"

Öncel'e, başta ünlü isimler olmak üzere birçok takipçisinden 'geçmiş olsun' dilekleri yağdı.

- Her şerde bir hayır... Yeni hayata merhaba. Çiçekler açsın içinizde.

- Sağlığınız için iyi bir adım, sizi seviyoruz...

- Çok çok geçmiş olsun canım Sokak Kızı'm.