Nazan Öncel’den kötü haber! Usta şarkıcı apar topar hastaneye kaldırıldı
Usta şarkıcı ve söz yazarı Nazan Öncel’den korkutan haber geldi. Aniden bayılması sebebiyle hastaneye kaldırılan Öncel, tedavisinin ardından hasta yatağından paylaşım yaptı. Sağlık durumu hakkında bilgi veren şarkıcıya takipçilerinden ‘geçmiş olsun’ mesajları geldi.
Gitme Kal Bu Şehirde', 'Gidelim Buralardan', 'Erkekler de Yanar', 'Ukala Dümbeleği', 'Geceler Kara Tren' gibi unutulmaz şarkılara imza atan Nazan Öncel, hayranlarını korkuttu.
67 yaşındaki Öncel, Instagram hesabından yaptığı bir paylaşımla hastaneye kaldırıldığını duyurdu.
"APAR TOPAR HASTANEYE KOŞTUK"
Mesajına, "Sigara, insanın düşmanıyla sevişmesi gibi bir şeydir" diyerek başlayan ünlü isim; şöyle devam etti:
"Sıcaklar falan derken tansiyon 22'yi gördü. Ani bir bayılma... Apar topar hastaneye koştuk, serum tedavisi vesaire. Sigarayla da vedalaştık."
"HER ŞERDE BİR HAYIR"
Öncel'e, başta ünlü isimler olmak üzere birçok takipçisinden 'geçmiş olsun' dilekleri yağdı.
- Her şerde bir hayır... Yeni hayata merhaba. Çiçekler açsın içinizde.
- Sağlığınız için iyi bir adım, sizi seviyoruz...
- Çok çok geçmiş olsun canım Sokak Kızı'm.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- HAVA DURUMU | Meteorolojiden 5 il için sel alarmı! İstanbul ve Kırklareli'nde yağış sürecek mi? Saat verildi! Çok kuvvetli geliyor...
- Bugün yağmur var mı, yağacak mı? İstanbullular 6-7 Eylül'e dikkat! Hangi ilçeler de yağmur var? Arnavutköy, K.Çekmece, Başakşehir, Bahçelievler...
- OVP ne zaman, saat kaçta açıklanacak? 2024-26 Orta Vadeli Program nedir, neleri kapsıyor? Maddeleri, içeriğinde neler var?
- Ek MTV kalktı mı, iptal mi oldu? Araç sahipleri son dakikalar dikkat! MTV 3. taksit ödeme bitti mi, son tarih ne zaman?
- EYT biletini kaçıranlara kısmi emeklilik müjdesi! Aylık 7.500 TL maaşa en az +2.500 TL ek zam! 8 Eylül 1999-Mayıs 2008 sonrası sigorta girişine...
- Emekliye en düşük 10.143 TL maaş! SSK, Bağkur, SGK’lıya %19.44'lük ek zamla yeni tablo ayyuka çıktı! Enflasyon farkı, seyyanen, ikramiye...
- AÖL KAYIT TARİHLERİ 2023-24 | MEB Açık Lise kayıtları başladı mı, ne zaman başlayacak? Kayıtlar hangi tarihte yenilenecek?
- İstanbul'da yarın okullar tatil olacak mı? 6 Eylül Çarşamba İstanbul'da hangi ilçelerde okullar tatil oldu? İstanbul Valiliği ve MEB son dakika açıklamalar...
- Miktarlar güncellendi, hesaplara zamlı yatacak! e-Devlet'ten başvuran herkese veriliyor! Evde bakım maaşı, 65 yaş, engelli aylığı, Aile destek...
- 100 gramı LDL kolesterole şifa oluyor! TÜRKLERİN BEYAZ ALTINI! Tıkanmış damarları açıyor! Günde 1 avuç...
- NAİM SÜLEYMANOĞLU REKORU | Naim Süleymanoğlu kimdir, kaç yaşında öldü? Cep Herkülü hayat hikayesi...
- Orta Vadeli Program açıklandı mı, ne zaman açıklanacak son dakika? 2023 Orta Vadeli Program (OVP) nedir?