Oyuncu Mustafa Uzunyılmaz yolda yürürken kalp krizi geçirdi
Usta oyuncu Mustafa Uzunyılmaz yolda yürüdüğü sırada kalp krizi geçirdi. Apar topar hastaneye kaldırılan Uzunyılmaz’ın kalbine stent takıldığı öğrenildi.
Usta oyuncu Mustafa Uzunyılmaz yolda yürürken fenalaştı. Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Kalp krizi geçirdiği anlaşılan 63 yaşındaki usta oyuncu apar topar hastaneye kaldırıldı.
Bayrampaşa'da özel bir hastanede tedavisi yapılan Mustafa Uzunyılmaz'ın kalbine stent takıldı. Oyuncunun hastanede tedavisi sürüyor.
MUSTAFA UZUNYILMAZ KİMDİR?
Mustafa Uzunyılmaz, 1960 yılında Trabzon'da dünyaya geldi. Tiyatro eğitimini İstanbul Konservatuvarı Tiyatro bölümünde alan sanatçı, televizyon ekranlarında tanındı.
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