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Oyuncu Mustafa Uzunyılmaz yolda yürürken kalp krizi geçirdi

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 05.09.2023
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Oyuncu Mustafa Uzunyılmaz yolda yürürken kalp krizi geçirdi

Usta oyuncu Mustafa Uzunyılmaz yolda yürüdüğü sırada kalp krizi geçirdi. Apar topar hastaneye kaldırılan Uzunyılmaz’ın kalbine stent takıldığı öğrenildi.

Usta oyuncu Mustafa Uzunyılmaz yolda yürürken fenalaştı. Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Kalp krizi geçirdiği anlaşılan 63 yaşındaki usta oyuncu apar topar hastaneye kaldırıldı.

Bayrampaşa'da özel bir hastanede tedavisi yapılan Mustafa Uzunyılmaz'ın kalbine stent takıldı. Oyuncunun hastanede tedavisi sürüyor.

MUSTAFA UZUNYILMAZ KİMDİR?

Mustafa Uzunyılmaz, 1960 yılında Trabzon'da dünyaya geldi. Tiyatro eğitimini İstanbul Konservatuvarı Tiyatro bölümünde alan sanatçı, televizyon ekranlarında tanındı.

16. Adana Altın Koza Film Festivali'nde Kız Kardeşim filminde hayat verdiği Kazım rolü ile En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu ödülünü alan usta oyuncu "Geniş Aile" dizisinde oynadığı Kahveci Devir Abi "Her Daim" repliğiyle hafızalarda yer etmişti.

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