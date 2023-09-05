Oyuncu Mustafa Uzunyılmaz yolda yürürken kalp krizi geçirdi

16. Adana Altın Koza Film Festivali'nde Kız Kardeşim filminde hayat verdiği Kazım rolü ile En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu ödülünü alan usta oyuncu "Geniş Aile" dizisinde oynadığı Kahveci Devir Abi "Her Daim" repliğiyle hafızalarda yer etmişti.

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