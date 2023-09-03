ATV ekranlarının sevilen yarışması Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında sorulan "İstiklal Marşı'nı TBMM kürsüsünden ilk kez kim okumuştur?" sorusunun cevabı merak uyandırdı. Sevilen yarışmanın izleyicileri arama motorlarında sorunun cevabını hızla araştırmaya başladı. İşte merak edilen sorunun cevabı...