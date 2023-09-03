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İstiklal Marşı'nı TBMM kürsüsünden ilk kez kim okumuştur?

MAGAZİN ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 03.09.2023 Güncelleme Tarihi: 03.09.2023
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İstiklal Marşı’nı TBMM kürsüsünden ilk kez kim okumuştur?

"İstiklal Marşı'nı TBMM kürsüsünden ilk kez kim okumuştur?” sorusunun cevabı Kim Milyoner Olmak İster yarışmasının izleyicisi tarafından hızla aratılmaya başlandı. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu ATV ekranlarının en çok kazandıran yarışması Kim Milyoner Olmak İster'de sorulan sorular sıklıkla ekranları başındaki izleyicinin merakını uyandırıyor. Peki "İstiklal Marşı'nı TBMM kürsüsünden ilk kez kim okumuştur?" şeklinde sorulan sorunun cevabı ne?

ATV ekranlarının sevilen yarışması Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında sorulan "İstiklal Marşı'nı TBMM kürsüsünden ilk kez kim okumuştur?" sorusunun cevabı merak uyandırdı. Sevilen yarışmanın izleyicileri arama motorlarında sorunun cevabını hızla araştırmaya başladı. İşte merak edilen sorunun cevabı...

SORU:İstiklal Marşı'nı TBMM kürsüsünden ilk kez kim okumuştur?

A:Mustafa Kemal Atatürk

B:Halide Edip Adıvar

C:Mehmet Akif Ersoy

D:Hamdullah Suphi Tanrıöver

CEVAP:D

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