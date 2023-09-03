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Toplam 81 ili olan Türkiye'nin toplam kaç ilçesi vardır?

MAGAZİN ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 03.09.2023 Güncelleme Tarihi: 03.09.2023
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Toplam 81 ili olan Türkiye’nin toplam kaç ilçesi vardır?

ATV'nin en çok izlenen ve merak edilen yarışması Kim Milyoner Olmak İster'de heyecanlı anlar yaşanmaya devam ediyor. Kim Milyoner olmak İster yarışmasının yeni bölümü yine izlenme rekorları kırdı ve yarışmadaki sorular izleyiciler tarafından arama motorlarında araştırılmaya başlandı. Kim Milyoner Olmak İster'in son bölümünde izleyiciler ''Toplam 81 ili olan Türkiye'nin toplam kaç ilçesi vardır?'' sorusunun cevabını aratmaya başladı.

"Toplam 81 ili olan Türkiye'nin toplam kaç ilçesi vardır?'' sorusunun yanıtı Kim Milyoner Olmak İster izleyicileri tarafından aratılmaya başlandı. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunuculuğunu üstlendiği ATV ekranlarının sevilen yarışması Kim Milyoner Olmak İster yarışması izleyicisiyle buluştu. Programda yer alan ilginç sorular izleyiciler tarafından merak ediliyor. İşte "Toplam 81 ili olan Türkiye'nin toplam kaç ilçesi vardır?" sorusunun cevabı...

SORU:Toplam 81 ili olan Türkiye'nin toplam kaç ilçesi vardır?

A:466

B:922

C:1844

D:3688

CEVAP: B

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