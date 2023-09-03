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Johannes Vormeer'ın "İnci küpeli Kız" adlı ünlü tablosunda resmettiği İnci Küpeli Kız'la ilgili verilen hangi bilgi doğrudur?

MAGAZİN ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 03.09.2023 Güncelleme Tarihi: 03.09.2023
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Johannes Vormeer’ın İnci küpeli Kız adlı ünlü tablosunda resmettiği İnci Küpeli Kız’la ilgili verilen hangi bilgi doğrudur?

ATV ekranlarının sevilen yarışması Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında sorulan "Johannes Vormeer'ın "İnci küpeli Kız" adlı ünlü tablosunda resmettiği İnci Küpeli Kız'la ilgili verilen hangi bilgi doğrudur?" sorusunun cevabı merak uyandırdı. Sevilen yarışmanın izleyicileri arama motorlarında sorunun cevabını hızla araştırmaya başladı. İşte merak edilen sorunun cevabı...

"Johannes Vormeer'ın "İnci küpeli Kız" adlı ünlü tablosunda resmettiği İnci Küpeli Kız'la ilgili verilen hangi bilgi doğrudur?" sorusunun cevabı Kim Milyoner Olmak İster yarışmasının izleyicisi tarafından hızla aratılmaya başlandı. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu ATV ekranlarının en çok kazandıran yarışması Kim Milyoner Olmak İster'de sorulan sorular sıklıkla ekranları başındaki izleyicinin merakını uyandırıyor. Peki "Johannes Vormeer'ın "İnci küpeli Kız" adlı ünlü tablosunda resmettiği İnci Küpeli Kız'la ilgili verilen hangi bilgi doğrudur?" şeklinde sorulan sorunun cevabı ne?

SORU:Johannes Vormeer'ın "İnci küpeli Kız" adlı ünlü tablosunda resmettiği İnci Küpeli Kız'la ilgili verilen hangi bilgi doğrudur?

A: Sağ kulağı görünür, sol kulağı görünmez
B:Sol kulağı görülür, sağ kulağı görünmez
C:Sağ kulağı da sol kulağı da görünür
D:Sağ kulağı da sol kulağı da görünmez

CEVAP:B

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