"Johannes Vormeer'ın "İnci küpeli Kız" adlı ünlü tablosunda resmettiği İnci Küpeli Kız'la ilgili verilen hangi bilgi doğrudur?" sorusunun cevabı Kim Milyoner Olmak İster yarışmasının izleyicisi tarafından hızla aratılmaya başlandı. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu ATV ekranlarının en çok kazandıran yarışması Kim Milyoner Olmak İster'de sorulan sorular sıklıkla ekranları başındaki izleyicinin merakını uyandırıyor. Peki "Johannes Vormeer'ın "İnci küpeli Kız" adlı ünlü tablosunda resmettiği İnci Küpeli Kız'la ilgili verilen hangi bilgi doğrudur?" şeklinde sorulan sorunun cevabı ne?