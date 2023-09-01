40 yıllık evlilik bitiyor! Sosyetik isim Esra Özsüer Nuri Özsüer’le yaşadığı evini terk etti
Sosyetik çift Nuri Özsüer ve Esra Özsüer’den kötü haber geldi. 40 yıldır aynı yastığa baş koyan çift, evleri ayırdı. 20 yıl önce Nuri Özsüer’in ihanetini affeden Esra Özsüer, bu kez evi terk etti.
İş dünyası ve sosyete camiasının tanınmış ailelerinden Nuri Özsüer ile yaklaşık 40 yıldır aynı yastığa baş koyduğu eşi Esra Özsüer'in evliliği bitiyor. Günaydın yazarı Bülent Cankurt yazdı...
İş dünyası ve sosyeteyi şoke eden yine çok tatsız bir haberim var! İsveçli mobilya perakende zincirinin Türkiye temsilciliğini de yapan, gayrimenkul, taşımacılık ve turizm alanında faaliyet gösteren ünlü bir holdingin patronu Nuri Özsüer ile yaklaşık 40 yıldır aynı yastığa baş koyduğu eşi Esra Özsüer'in evliliği çatırdıyor!
Evet, yanlış okumadınız... Evli barklı iki çocuğu olan, torun torba sahibi Özsüer çiftinin arasına ne girdi bilmiyorum ama Esra Hanım'ın 40 yıllık evini terk edip Zincirlikuyu'daki bir rezidansta kiraladığı daireye geçtiğini duydum.
Bu evlilik, yaklaşık 20 yıl önce Ali Nuri Bey'in, halen çok popüler olan bir sanatçı ile yaşadığı kısa süreli yasak aşk yüzünden sallanmış ancak kriz çabuk aşılmıştı.
O dönem eşini affeden Esra Hanım, bu kez ne yaşadı da affetmedi ve evi terk etti merak ettim doğrusu. İnşallah barışırlar diyeceğim ama Esra Hanım'ın boşanmak istediği ve bu konuda kararlı olduğu kulağıma geldi.
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