40 yıllık evlilik bitiyor! Sosyetik isim Esra Özsüer Nuri Özsüer’le yaşadığı evini terk etti

İş dünyası ve sosyeteyi şoke eden yine çok tatsız bir haberim var! İsveçli mobilya perakende zincirinin Türkiye temsilciliğini de yapan, gayrimenkul, taşımacılık ve turizm alanında faaliyet gösteren ünlü bir holdingin patronu Nuri Özsüer ile yaklaşık 40 yıldır aynı yastığa baş koyduğu eşi Esra Özsüer'in evliliği çatırdıyor!

Evet, yanlış okumadınız... Evli barklı iki çocuğu olan, torun torba sahibi Özsüer çiftinin arasına ne girdi bilmiyorum ama Esra Hanım'ın 40 yıllık evini terk edip Zincirlikuyu'daki bir rezidansta kiraladığı daireye geçtiğini duydum.