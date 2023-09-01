Robin Williams dokuz yıl önce intihar etmişti! Yanlış teşhis otopside ortaya çıktı
Usta oyuncu Robin Williams'a 9 yıl önceki intiharından önce Parkinson teşhisi konmuştu. Ünlü ismin oğlu, babasına yapılan otopside bu teşhisin yanlış olduğunun ortaya çıktığını açıkladı.
Hollywood'un en sevilen oyuncularından Robin Williams, 2014 yılında 63 yaşındayken intihar etmişti. Aktöre ölümünden iki yıl önce titreme, sertlik, denge ve koordinasyon güçlüğü gibi istenmeyen veya kontrol edilemeyen hareketlere neden olan bir beyin hastalığı olan Parkinson teşhisi konmuştu.
Ancak Williams'ın oğlu, ünlü isme konan Parkinson hastalığı teşhisinin yanlış olduğunu ve bunun babası öldükten sonra yapılan otopsi esnasında anlaşıldığını açıkladı.
Söz konusu otopsi, Williams'ın Parkinson semptomlarına oldukça benzeyen Lewy cisimcikli demans (LBD) hastalığından mustarip olduğunu ortaya çıkardı.
LDB NEDİR?
Lewy cisimcikleri adı verilen protein birikintileri beyindeki sinir hücrelerinde gelişir. Protein birikintileri düşünme, hafıza ve hareketle ilgili beyin bölgelerini etkiler. LBD, Alzheimer hastalığından sonra en yaygın ikinci demans türüdür ve şu anda bu agresif nörolojik hastalığı yavaşlatacak bilinen bir tedavi yöntemi bulunmamaktadır.
"KOCAMIN BEYNİNİN İÇİNDEKİ TERÖRİST"
Öte yandan Robin Williams'ın eşi Susan Schneider, Robin Williams'ın ölümünün ardından bilimsel bir dergi olan Neurology için 'Kocamın beyninin içindeki terörist' başlıklı bir makale yazmıştı. Bu yazıda, hastalığın 'nöronlara ve nörotransmitterlere çok fazla zarar vermesinden dolayı aslında beyninde kimyasal bir savaş gerçekleştiğini söylemenin mümkün' olduğunu belirtmişti.
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