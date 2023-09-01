Robin Williams dokuz yıl önce intihar etmişti! Yanlış teşhis otopside ortaya çıktı

"KOCAMIN BEYNİNİN İÇİNDEKİ TERÖRİST"

Öte yandan Robin Williams'ın eşi Susan Schneider, Robin Williams'ın ölümünün ardından bilimsel bir dergi olan Neurology için 'Kocamın beyninin içindeki terörist' başlıklı bir makale yazmıştı. Bu yazıda, hastalığın 'nöronlara ve nörotransmitterlere çok fazla zarar vermesinden dolayı aslında beyninde kimyasal bir savaş gerçekleştiğini söylemenin mümkün' olduğunu belirtmişti.