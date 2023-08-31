Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’ın yıldızı Ünal Silver’e veda! Cenazede gözyaşları sel oldu

"TÜRKİYE VE DÜNYA İÇİN ÇOK ÖNEMLİ BİR OYUNCUYDU"



Cenaze törenine katılan oyuncu Engin Benli, "Türkiye ve dünya için çok önemli bir oyuncuydu. Çok önemli bir ağabeyi, çok önemli bir babayı kaybettik. Ciddi anlamda, herkesin ağabeyi, arkadaşı, neşeli, güleryüzlü, heyecanlı, espiriliydi dünyanın en tatlısı ağabeyiydi ama hayat işte. Bugün varız yarın yokuz. Başımız sağolsun" dedi.