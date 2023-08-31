Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’ın yıldızı Ünal Silver'e veda! Cenazede gözyaşları sel oldu
75 yaşında hayatını kaybeden oyuncu Ünal Silver, Altunizade'deki Şakirin Camii'nden son yolculuğuna uğurlandı.Oyuncu Ünal Silver'in cenazesi Pendik'teki Osmangazi Mezarlığı'nda defnedildi.
"Poyraz Karayel", "Bir Bulut Olsam", "Diriliş: Ertuğrul" gibi dizilerde ve "Hokkabaz", "Dedemin İnsanları" gibi pek çok filmde rol alan 75 yaşındaki oyuncu Ünal Silver, 29 Ağustos'ta tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Ünlü oyuncu için Altunizade'deki Şakirin Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Cenaze törenine oyuncunun ailesi ile sevenleri ve sanat dünyasından birçok isim katıldı.
Taziyeleri aile adına oğlu kabul etti. Oyuncunun tabutu üzerine Galatasaray forması konuldu. Ünal Silver'in cenazesi öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Osmangazi Mezarlığı'nda defnedildi.
"TÜRKİYE VE DÜNYA İÇİN ÇOK ÖNEMLİ BİR OYUNCUYDU"
Cenaze törenine katılan oyuncu Engin Benli, "Türkiye ve dünya için çok önemli bir oyuncuydu. Çok önemli bir ağabeyi, çok önemli bir babayı kaybettik. Ciddi anlamda, herkesin ağabeyi, arkadaşı, neşeli, güleryüzlü, heyecanlı, espiriliydi dünyanın en tatlısı ağabeyiydi ama hayat işte. Bugün varız yarın yokuz. Başımız sağolsun" dedi.
Oyuncu Burcu Binici ise, " Başımız sağolsun. Ünal ağabey çok kıymetliydi benim hocamdı. Babamdı ağabeyimdi. Benim için tüm eğitimlerimde çok önemli bir yerdeydi. Anlamadık böyle oldu. Şoktayım. Herkese elini uzatan herkese destek olan dünya tatlloısı pamuk gibi bir adamdı " diye konuştu.
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