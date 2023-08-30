"Yalı Çapkını yeni sezon tarihi açıklandı mı? Yalı Çapkını yeni sezon ne zaman başlayacak?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Her bölümüyle izleyicilere heyecan seviyesi yüksek anlar yaşatan Yalı Çapkını dizisinin yeni sezon tarihi araştırılmaya devam ediyor. Dizinin sezon finalinde Seyran ile kaçmaya çalışan Ferit'in Tarık tarafından vurulması izleyenleri merak içinde bırakmıştı. Peki, Yalı Çapkını yeni sezon tarihi açıklandı mı? Yalı Çapkını yeni sezon ne zaman başlayacak?