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İBB’den Sinan Akçıl’a operasyon! Sahnesini iptal ettiler

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 30.08.2023
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İBB’den Sinan Akçıl’a operasyon! Sahnesini iptal ettiler

CHP’li İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Sinan Akçıl’ın 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle Tuzla’da vereceği konseri iptal etti. Sahne kariyerinde ilk kez Zafer Bayramı’nda sahne alamayacağını belirten Akçıl, "İBB'nin son andaki kararıyla Tuzla Belediyesi ve Başkanı zor durumda kaldı ama bunu 16 Eylül'de telafi edeceğiz" dedi.

Sinan Akçıl'ın 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle bugün Tuzla Sahil Meydanı'nda vereceği konser İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından iptal edildi.

İBB, aynı akşam meydanda Aydilge ve Özgün'ün konser vereceğini açıkladı.

4 ay önceden kendisine verilen alanın son anda 2 şarkıcıya verildiğini belirten Akçıl, "Üzülerek söylemek isterim ki..Tuzla halkının ve benim büyük bekleyişimize rağmen 30 Ağustos Tuzla Sahil Meydan konserimiz İstanbul Büyükşehir Belediyesi nin "son anda" alanı başka 2 şarkıcı arkadaşıma(Aydilge&Özgün) vermesi sebebiyle 16 Eylül e ertelenmek zorunda kalmıştır... Bilgi vermek istedim... 16 Eylülde onbinlercenizle çok daha çoşkulu görüşmek üzere Tuzla..Sayın başkanım Dr. Şadi Yazıcı ve Tuzla Belediyesi de zor durumda kaldılar ama fazlasıyla telafi edeceğiz Allah ın iziniyle" dedi.

Sahne kariyerinde ilk kez 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda sahnede olmayacağını belirten Akçıl, "Maalesef 4 ay önceden 30 Ağustos umuzu Tuzla adına kapattığımız için,sahne kariyerimde ilk kez "Zafer Bayramımızda" sahnede olamayacağım..Büyükşehir belediyesi Gülşen konserinde kutlar bu sene ama bizde 16 Eylül de Tuzla da bayraklarımızla yeniden 30 Ağustos u yaşarız merak etmeyin..Seyirci rekorları bizden sorulur... Allah a emanet olun canlar..." ifadelerini kullandı.

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