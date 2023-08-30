İBB’den Sinan Akçıl’a operasyon! Sahnesini iptal ettiler

4 ay önceden kendisine verilen alanın son anda 2 şarkıcıya verildiğini belirten Akçıl, "Üzülerek söylemek isterim ki..Tuzla halkının ve benim büyük bekleyişimize rağmen 30 Ağustos Tuzla Sahil Meydan konserimiz İstanbul Büyükşehir Belediyesi nin "son anda" alanı başka 2 şarkıcı arkadaşıma(Aydilge&Özgün) vermesi sebebiyle 16 Eylül e ertelenmek zorunda kalmıştır... Bilgi vermek istedim... 16 Eylülde onbinlercenizle çok daha çoşkulu görüşmek üzere Tuzla..Sayın başkanım Dr. Şadi Yazıcı ve Tuzla Belediyesi de zor durumda kaldılar ama fazlasıyla telafi edeceğiz Allah ın iziniyle" dedi.