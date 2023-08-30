Demet Şener ve İbrahim Kutluay'ın gurur günü! Ömer Kutluay babasının izinden gidiyor
Ömer Kutluay’ı Madrid’de bırakan Demet Şener ve İbrahim Kutluay oğullarıyla karelerini Instagram’dan paylaştı. Babasının izinden giden ve Madrid'e transfer olan Ömer, ilk antrenmanında ailesini gururlandırdı.
Demet Şener ve eski milli basketbolcu İbrahim Kutluay'ın oğlu Ömer, babasının yolunda ilerliyor. Anadolu Efes altyapısında forma giyen 14 yaşındaki Ömer Kutluay, İspanyol ekibi Real Madrid Basketbol Takımı'na transfer olmuştu. Madrid'e giden ve geçtiğimiz gün de ilk antrenmanına çıkan Ömer Kutluay, ailesini gururlandırdı.
AYRILSAK DA BERABERİZ!
13 yıllık evliliklerini 2018 yılında sancılı bir şekilde noktalayan Demet Şener ve İbrahim Kutluay, oğullarının bu mutlu gününde onu yalnız bırakmadı. Oğullarıyla birlikte Madrid'e giden ve Ömer Kutluay'ın ilk antrenmanını tribünden birlikte izleyen Şener ve Kutluay, "Ayrılsak da çocuğumuz için beraberiz" mesajı verdi. Öte yandan Ömer Kutluay'ın eğitimini de düşünen Şener ve Kutluay, oğullarını özel okula kaydettirdi.
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