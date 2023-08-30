Demet Şener ve İbrahim Kutluay’ın gurur günü! Ömer Kutluay babasının izinden gidiyor





AYRILSAK DA BERABERİZ!

13 yıllık evliliklerini 2018 yılında sancılı bir şekilde noktalayan Demet Şener ve İbrahim Kutluay, oğullarının bu mutlu gününde onu yalnız bırakmadı. Oğullarıyla birlikte Madrid'e giden ve Ömer Kutluay'ın ilk antrenmanını tribünden birlikte izleyen Şener ve Kutluay, "Ayrılsak da çocuğumuz için beraberiz" mesajı verdi. Öte yandan Ömer Kutluay'ın eğitimini de düşünen Şener ve Kutluay, oğullarını özel okula kaydettirdi.