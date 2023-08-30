30 Ağustos 2023, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Magazin Haberleri Demet Şener ve İbrahim Kutluay'ın gurur günü! Ömer Kutluay babasının izinden gidiyor

Demet Şener ve İbrahim Kutluay'ın gurur günü! Ömer Kutluay babasının izinden gidiyor

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 30.08.2023
ABONE OL
Demet Şener ve İbrahim Kutluay’ın gurur günü! Ömer Kutluay babasının izinden gidiyor

Ömer Kutluay’ı Madrid’de bırakan Demet Şener ve İbrahim Kutluay oğullarıyla karelerini Instagram’dan paylaştı. Babasının izinden giden ve Madrid'e transfer olan Ömer, ilk antrenmanında ailesini gururlandırdı.

Demet Şener ve eski milli basketbolcu İbrahim Kutluay'ın oğlu Ömer, babasının yolunda ilerliyor. Anadolu Efes altyapısında forma giyen 14 yaşındaki Ömer Kutluay, İspanyol ekibi Real Madrid Basketbol Takımı'na transfer olmuştu. Madrid'e giden ve geçtiğimiz gün de ilk antrenmanına çıkan Ömer Kutluay, ailesini gururlandırdı.


AYRILSAK DA BERABERİZ!
13 yıllık evliliklerini 2018 yılında sancılı bir şekilde noktalayan Demet Şener ve İbrahim Kutluay, oğullarının bu mutlu gününde onu yalnız bırakmadı. Oğullarıyla birlikte Madrid'e giden ve Ömer Kutluay'ın ilk antrenmanını tribünden birlikte izleyen Şener ve Kutluay, "Ayrılsak da çocuğumuz için beraberiz" mesajı verdi. Öte yandan Ömer Kutluay'ın eğitimini de düşünen Şener ve Kutluay, oğullarını özel okula kaydettirdi.




SIK SIK MADRİD'E GİDECEK
Oğluyla vedalaşıp öpmelere koklamalara doyamayan Şener, duygusal anlar yaşadı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA