"Ünal Silver öldü mü, neden öldü? Ünal Silver kimdir, kaç yaşında, hastalığı neydi?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Bir süredir tedavi gören oyuncu Ünal Silver hayatını kaybetti. Haberi, oyuncunun menajerlik ajansı duyurdu. Peki, Ünal Silver öldü mü, neden öldü? Ünal Silver kimdir, kaç yaşında, hastalığı neydi? İşte oynadığı dizi ve filmler...