Ünal Silver öldü mü, neden öldü? Ünal Silver kimdir, kaç yaşında, hastalığı neydi? İşte oynadığı dizi ve filmler...
"Ünal Silver öldü mü, neden öldü?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Bir süredir tedavi gören oyuncu Ünal Silver hayatını kaybetti. Haberi, oyuncunun menajerlik ajansı duyurdu. Peki, Ünal Silver öldü mü, neden öldü? Ünal Silver kimdir, kaç yaşında, hastalığı neydi? İşte oynadığı dizi ve filmler...
"Ünal Silver öldü mü, neden öldü? Ünal Silver kimdir, kaç yaşında, hastalığı neydi?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Bir süredir tedavi gören oyuncu Ünal Silver hayatını kaybetti. Haberi, oyuncunun menajerlik ajansı duyurdu. Peki, Ünal Silver öldü mü, neden öldü? Ünal Silver kimdir, kaç yaşında, hastalığı neydi? İşte oynadığı dizi ve filmler...
SON DAKİKA ÜNAL SİLVER HAYATINI KAYBETTİ!
Bir süredir sağlık sorunları yaşayan usta oyuncu Ünal Silver hayatını kaybetti. Acı haberi oyuncunun menajerlik ajansı duyurdu.
75 yaşındaki oyuncu şimdi hayatı, dizileri ve filmleri ile anılıyor.
ÜNAL SİLVER KİMDİR?
Ünal Silver, 16 Temmuz 1948 tarihinde İstanbul'da doğmuştur.
2010 yılında Deli Saraylı dizisinde Amiral Sir Edward rolünü oynadı. Ayrıca Tuba Büyüküstün'ün başrolde oynadığı Gönülçelendizisinde Burhan rolünü oynadı. Kıvanç Tatlıtuğ'un oynadığı Kuzey Güney dizisinde Atilla Sinaner karakterini canlandırdı.
OYNADIĞI DİZİLER VE FİLMLER
2012 – 2013 - Benim İçin Üzülme (TV Dizisi)
2011 – 2012 - Kuzey Güney (TV Dizisi)
2011 - Dedemin İnsanları (Sinema Filmi)
2011 - Beni Unutma (Olcay'ın Babası) (Sinema Filmi)
2010 - Gönülçelen (TV Dizisi)
2010 - Deli Saraylı (Amiral Sör Edward) (TV Dizisi)
2009 - Bir Bulut Olsam (TV Dizisi)
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (İdris, 2020)
Tövbeler Olsun (2020)
Kurşun (Kerim Paşa, 2019)
Vurgun (Feyyaz, 2019)
Diriliş: Ertuğrul (Umur Bey, 2018)
Cinayet Masası İstanbul (Çetin Akbay, 2018)
No: 309 (Haluk Dayı, 2016-2017)
Aşk Yalanı Sever (Murat Aslan, 2016)
Şehrin Melekleri (Bedirhan Kurtoğlu, 2015)
Poyraz Karayel (Sadık Saygıner, 2016)
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Ünal Silver öldü mü, neden öldü? Ünal Silver kimdir, kaç yaşında, hastalığı neydi? İşte oynadığı dizi ve filmler...
- KYK BURS BAŞVURU ŞARTLARI 2023! KYK burs ve kredi başvuruları ne zaman başlıyor? Burs / Öğrenim Kredisi Başvurusu e-Devlet ekranı!
- ŞOK 30 Ağustos aktüel ürünler kataloğu yayınladı! Bu hafta ŞOK indirim kataloğunda hangi ürünler var
- Gelinim Mutfakta 29 Ağustos puan durumu | Gelinim Mutfakta çeyrek altın kimin oldu, kim birinci oldu 2023?
- KPSS şartsız, ACİL iş ilanı! İŞKUR duyurdu! 5 ilde Çarşı ve Mahalle Bekçisi alımı yapılacak! İşte başvuru şartları...
- Ebebek halka arz nasıl alınır, kaç lot verir? Ebebek halka arz hangi bankalarda, eşit mi oransal mı? Hisse fiyatı...
- PTT ve PTT bank yarın açık olacak mı? PTT resmi tatilde çalışıyor mu?
- Yarın noterler açık olacak mı? 30 Ağustos Zafer Bayram’ında noter çalışıyor mu?
- TOPLU SÖZLEŞME ZAMMI SON DAKİKA | Emekli ve memura %45 zam + seyyanen artış! Mesleklere göre maaşlar hesaplandı! 3600 ek gösterge...
- 30 Ağustos Zafer Bayramı’nda eczaneler açık mı olacak? Nöbetçi Eczane sistemi yarın olacak mı?
- KYK yurt başvuru ekranı e-Devlet 2023! KYK yurt başvuruları başladı mı, nasıl yapılır son dakika? www.turkiye.gov.tr
- 30 Ağustos Zafer Bayramı kargolar kapalı mı olacak? Yurtiçi Kargo, MNG Kargo, Sürat Kargo, Aras Kargo, UPS Kargo çalışma durumu