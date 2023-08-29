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Ünal Silver öldü mü, neden öldü? Ünal Silver kimdir, kaç yaşında, hastalığı neydi? İşte oynadığı dizi ve filmler...

MAGAZİN ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 29.08.2023 Güncelleme Tarihi: 29.08.2023
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Ünal Silver öldü mü, neden öldü? Ünal Silver kimdir, kaç yaşında, hastalığı neydi? İşte oynadığı dizi ve filmler...

"Ünal Silver öldü mü, neden öldü?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Bir süredir tedavi gören oyuncu Ünal Silver hayatını kaybetti. Haberi, oyuncunun menajerlik ajansı duyurdu. Peki, Ünal Silver öldü mü, neden öldü? Ünal Silver kimdir, kaç yaşında, hastalığı neydi? İşte oynadığı dizi ve filmler...

"Ünal Silver öldü mü, neden öldü? Ünal Silver kimdir, kaç yaşında, hastalığı neydi?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Bir süredir tedavi gören oyuncu Ünal Silver hayatını kaybetti. Haberi, oyuncunun menajerlik ajansı duyurdu. Peki, Ünal Silver öldü mü, neden öldü? Ünal Silver kimdir, kaç yaşında, hastalığı neydi? İşte oynadığı dizi ve filmler...

SON DAKİKA ÜNAL SİLVER HAYATINI KAYBETTİ!

Bir süredir sağlık sorunları yaşayan usta oyuncu Ünal Silver hayatını kaybetti. Acı haberi oyuncunun menajerlik ajansı duyurdu.

75 yaşındaki oyuncu şimdi hayatı, dizileri ve filmleri ile anılıyor.

ÜNAL SİLVER KİMDİR?

Ünal Silver, 16 Temmuz 1948 tarihinde İstanbul'da doğmuştur.

2010 yılında Deli Saraylı dizisinde Amiral Sir Edward rolünü oynadı. Ayrıca Tuba Büyüküstün'ün başrolde oynadığı Gönülçelendizisinde Burhan rolünü oynadı. Kıvanç Tatlıtuğ'un oynadığı Kuzey Güney dizisinde Atilla Sinaner karakterini canlandırdı.

OYNADIĞI DİZİLER VE FİLMLER

2012 – 2013 - Benim İçin Üzülme (TV Dizisi)

2011 – 2012 - Kuzey Güney (TV Dizisi)

2011 - Dedemin İnsanları (Sinema Filmi)

2011 - Beni Unutma (Olcay'ın Babası) (Sinema Filmi)

2010 - Gönülçelen (TV Dizisi)

2010 - Deli Saraylı (Amiral Sör Edward) (TV Dizisi)

2009 - Bir Bulut Olsam (TV Dizisi)

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (İdris, 2020)

Tövbeler Olsun (2020)

Kurşun (Kerim Paşa, 2019)

Vurgun (Feyyaz, 2019)

Diriliş: Ertuğrul (Umur Bey, 2018)

Cinayet Masası İstanbul (Çetin Akbay, 2018)

No: 309 (Haluk Dayı, 2016-2017)

Aşk Yalanı Sever (Murat Aslan, 2016)

Şehrin Melekleri (Bedirhan Kurtoğlu, 2015)

Poyraz Karayel (Sadık Saygıner, 2016)

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