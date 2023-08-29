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Merih Demiral ve Heidi Lushtaku evliliğinde 'Arabistan' krizi! Ayrılık çanları çalıyor

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 29.08.2023
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Merih Demiral ve Heidi Lushtaku evliliğinde ’Arabistan’ krizi! Ayrılık çanları çalıyor

Suudi Arabistan takımı Al Ahli ile 3 yıl için 36 milyon euro gibi astronomik bir rakama imza atan Merih Demiral’ın evliliğindeki kriz büyüdü. Arabistan’da yaşamak istemeyen eşi Heidi Lushtaku, iddiaya göre çocuğuyla birlikte İtalya’da kalarak Demiral’a rest çekti.

Merih Demiral futbol hayatındaki başarısını ilişki hayatına bir türlü yansıtamıyor. Suudi Arabistan takımı Al Ahli anlaşan ve 36 milyon euro gibi bir rakamı 3 yıl içinde cebine koyacak olan Demiral, eşi Heidi Lushtaku ile büyük kriz yaşıyor.



İddiaya göre Arabistan'da yaşamak istemeyen ve bu transfere karşı çıkan sosyetik yenge, eşi Demiral'ın Al Ahli'ye transfer olmasıyla fırtınalar kopardı.



İPLER KOPUYOR!

Takvim'in haberine göre, eşi Demiral'i Arabistan'a tek başına yollayan ve kesinlikle oraya ayak basmak istemeyen Heidi Lushtaku, çocuğuyla birlikte İtalya'da yaşamaya karar verdi. Hatta neredeyse ipleri koparma noktasına da geldi.



Son dönemde Merih Demiral'ı birçok kez sosyal medyadan takipten çıkan ve artık birlikte fotoğraf paylaşmayan ikili için ayrılık çanlarının da çaldığı söyleniyor.

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