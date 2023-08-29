Merih Demiral ve Heidi Lushtaku evliliğinde ’Arabistan’ krizi! Ayrılık çanları çalıyor

Merih Demiral futbol hayatındaki başarısını ilişki hayatına bir türlü yansıtamıyor. Suudi Arabistan takımı Al Ahli anlaşan ve 36 milyon euro gibi bir rakamı 3 yıl içinde cebine koyacak olan Demiral, eşi Heidi Lushtaku ile büyük kriz yaşıyor.