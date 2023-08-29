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Hollywood yıldızları eski kasabaya akın ediyor! İkinci Şirince vakası

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 29.08.2023
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Hollywood yıldızları eski kasabaya akın ediyor! İkinci Şirince vakası

İkinci Şirince vakası yaşanıyor! Cate Blanchett, Jason Statham, Jamie Dorham, Chris Martin gibi onlarca yıldız isim Hollywood-on-sea olarak adlandırılan İngiliz sahil köyünde “James Bond” tarzı evler inşa ediyor. Peki, Hollywood yıldızlarının bu köhne sahil kasabasına yerleşmesinin arkasında ne var? İşte detaylar...

Hollywood yıldızlarının ortak noktası Mawgan Porth adlı küçücük bir kasaba oldu. Yerel halkın ünlü akınından dolayı "Denizdeki Hollywood" olarak adlandırdığı küçük kasabanın güzel bir manzarası olsa da neden bütün zenginlerin oraya akın ettiği merak konusu oldu. Özellikle de çok sayıda spekülasyona yol açan Kovid-19 pandemisinin ardından komplo teorileri de artarken dünyaca ünlü isimlerin köhne bir kasabaya milyarlarca dolar yatırma sebebi daha da çok merak ediliyor.

BÜTÜN ÜNLÜLER NEDEN ORAYI TERCİH EDİYOR?

Holywood-on-sea'de bir süpermarkette alışveriş yaparken Cate Blanchett ya da Stanley Tucci ile karşılaşmanız mümkün. Karşıdan bakıldığında güzel bir manzara, iyi bir pazarlamacı ve birkaç ünlünün kasabayı fark etmesi ile başlayan sürecin arkası göründüğünden çok daha karanlık olabilir.

"BOND'UN KÖTÜ ADAMI İÇİN İDEAL"

Mawgan Porth'taki kayalıklara inşa edilen evler "Bond'un kötü adamı için ideal" olarak görülüyor. Oscarlı oyuncu Cate Blachett'in Hollywood-on-sea'de bir ev için 2 milyon sterlinden fazla bir parayı gözden çıkardığı öğrenildi. Yerli halkının bakımsızlığıyla övündüğü bu kasabanın bu kadar paraya değip değmediği sorusu ise şüphe uyandırmaya başladı. Örneğin, fotoğraftaki 12 yatak odalı, 10 banyolu müstakil ev tam 2 milyon 900 bin sterline satılıyor.

İKİNCİ ŞİRİNCE VAKASI

Daily Mail'in Cate Blanchett'ın ev aldığını duyurmasının ardından Grinin Elli Tonu ile büyük bir üne kavuşan Hollywood yıldızı Jamie Dornan'ın da soluğu Hollywood-on-sea'de aldığı konuşuluyor. Blanchett'in o kasabada yaşadığının öğrenilmesinden sadece birkaç ay sonra Dornan'ın bir hayranı, onu benzin istasyonunda gördüğünü ve gözlerine inanamadığını söylüyor. Fakat yerel halk için oldukça hoş olan bu karşılaşmalar bir felaketin habercisi olabilir. 2012'de Maya takvimi sona eriyor diye bütün dünyanın Şirince'ye aktığı göz önünde bulundurulduğunda bu çok da uzak bir ihtimal değil.

YENİ BİR PANDEMİ Mİ YOKSA SAVAŞ MI?

Dünya son yıllarda Kovid-19 pandemisi, Ukrayna Savaşı, söndürülmesi haftalar alan ve yüz binlerce hektar ormanlık alana mâl olan yangınlar, on binlerce kişinin hayatını kaybettiği depremler gibi felaketlerle çalkalanıyor. Özellikle Kovid-19 döneminde milyarder ünlülerin kendilerini halktan soyutladığına, ilaç piyasasını şekillendirdiklerine dair haberler ortaya çıkmıştı. Hollywood yıldızlarının da âdeta kaçar gibi köhne bir kasabada bir araya gelmesi tüm bu felaketleri ve dünyanın geri kalanını hiç düşünmeden kendilerini kurtarmaya çalışan milyarderleri hatırlattı.

İŞTE O KASABADAKİ ÜNLÜLER!

Yemek tutkunu aktör Stanley Tucci ve eşi Felicity Blunt da Hollywood-on-sea sakinlerinden oldu.

Aktris Imogen Stubbs, dünyaca ünlü müzik grubu Coldplay'in solisti Chris Martin de gönlünü Hollywood-on-sea'ye kaptıran ünlülerden yalnızca birkaçı.

Jason Momoa ise Hollywood-on-sea'de bir ev almak isteyen son büyük isim.

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