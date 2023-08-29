Hollywood yıldızları eski kasabaya akın ediyor! İkinci Şirince vakası

İKİNCİ ŞİRİNCE VAKASI

Daily Mail'in Cate Blanchett'ın ev aldığını duyurmasının ardından Grinin Elli Tonu ile büyük bir üne kavuşan Hollywood yıldızı Jamie Dornan'ın da soluğu Hollywood-on-sea'de aldığı konuşuluyor. Blanchett'in o kasabada yaşadığının öğrenilmesinden sadece birkaç ay sonra Dornan'ın bir hayranı, onu benzin istasyonunda gördüğünü ve gözlerine inanamadığını söylüyor. Fakat yerel halk için oldukça hoş olan bu karşılaşmalar bir felaketin habercisi olabilir. 2012'de Maya takvimi sona eriyor diye bütün dünyanın Şirince'ye aktığı göz önünde bulundurulduğunda bu çok da uzak bir ihtimal değil.