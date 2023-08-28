Hakkında demediğini bırakmamıştı! Eski eşi Chloe Loughnan’dan Serdar Ortaç’a yüzük göndermesi

YÜZÜĞÜNÜ GÖSTERDİ!

İrlandalı güzel, Serdar Ortaç'ın son dönemde kendisi ile yaptığı açıklamalarla ilgili sorulara, tek taşını göstererek cevap verdi. Ortaç hakkında tek kelime dahi etmeyen İrlandalı güzel, sevgilisi Fergus Hennessy ile evlenmek için gün sayıyor.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN