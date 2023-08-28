Hakkında demediğini bırakmamıştı! Eski eşi Chloe Loughnan'dan Serdar Ortaç'a yüzük göndermesi
Serdar Ortaç’ın eski eşi Chloe Lounghan, önceki gün Bebek’teydi. İrlandalı modeli hala unutamadığı konuşulan ve geçtiğimiz günlerde, “Hayatımı mahvetti” açıklamasıyla gündem olan Ortaç’a, eski eşinden yüzüklü gönderme geldi.
2014 yılında evlendiği Serdar Ortaç ile 2019 yılında boşanan Chloe Lounghan, önceki gece Bebek'te görüntülendi.
Kız arkadaşlarıyla birlikte gece gezmesine çıkan manken, fıstık yeşili elbisesi ile göz doldurdu. Geçtiğimiz aylarda Fergus Hennessy'nin evlilik teklifini kabul eden manken, muhabirlerin kendisini görüntülediğini fark edince telaş yaptı.
YÜZÜĞÜNÜ GÖSTERDİ!
İrlandalı güzel, Serdar Ortaç'ın son dönemde kendisi ile yaptığı açıklamalarla ilgili sorulara, tek taşını göstererek cevap verdi. Ortaç hakkında tek kelime dahi etmeyen İrlandalı güzel, sevgilisi Fergus Hennessy ile evlenmek için gün sayıyor.
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