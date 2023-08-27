Yalı Çapkını 2. sezon tarihi açıklandı mı, belli oldu mu? Yalı çapkını ne zaman başlayacak?

"Yalı çapkını ne zaman başlayacak? Yalı Çapkını 2. sezon tarihi açıklandı mı, belli oldu mu?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Başrollerinde Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in yer aldığı dizi, dikkat çeken bir noktada sezon finali yapmıştı. Peki, Yalı çapkını ne zaman başlayacak? Yalı Çapkını 2. sezon tarihi açıklandı mı, belli oldu mu?