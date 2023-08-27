Ünlülere dolandırıcılık şoku! Doğukan Manço ve Erhan Güleryüz’ün sesini kullandılar! Demet Akalın ve Beyazıt Öztürk’ten de para istediler...

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri tarafından sahiplerinin sesini taklit ederek otelleri dolandıran bir çete olduğu yönünde ihbar alınca harekete geçti.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla konuyla ilgili soruşturma başlatıldı. Yapılan araştırmada şüphelilerin ülke genelinde faaliyet gösteren birçok oteli sabit numaradan arayıp resepsiyon görevlilerine kendilerini otelin sahibi gibi tanıttıkları anlaşıldı.