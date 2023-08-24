"Hangisi "saçı çok uzun olmak" anlamına gelen bir deyimdir?'' sorusunun yanıtı Kim Milyoner Olmak İster izleyicileri tarafından aratılmaya başlandı. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunuculuğunu üstlendiği ATV ekranlarının sevilen yarışması Kim Milyoner Olmak İster yarışması izleyicisiyle buluştu. Programda yer alan ilginç sorular izleyiciler tarafından merak ediliyor. İşte "Hangisi "saçı çok uzun olmak" anlamına gelen bir deyimdir?" sorusunun cevabı...