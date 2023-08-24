Hangisi "saçı çok uzun olmak" anlamına gelen bir deyimdir?
MAGAZİN ahaber.com.tr
ATV'nin en çok izlenen ve merak edilen yarışması Kim Milyoner Olmak İster'de heyecanlı anlar yaşanmaya devam ediyor. Kim Milyoner olmak İster yarışmasının yeni bölümü yine izlenme rekorları kırdı ve yarışmadaki sorular izleyiciler tarafından arama motorlarında araştırılmaya başlandı. Kim Milyoner Olmak İster'in son bölümünde izleyiciler ''Hangisi "saçı çok uzun olmak" anlamına gelen bir deyimdir?'' sorusunun cevabını aratmaya başladı.
"Hangisi "saçı çok uzun olmak" anlamına gelen bir deyimdir?'' sorusunun yanıtı Kim Milyoner Olmak İster izleyicileri tarafından aratılmaya başlandı. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunuculuğunu üstlendiği ATV ekranlarının sevilen yarışması Kim Milyoner Olmak İster yarışması izleyicisiyle buluştu. Programda yer alan ilginç sorular izleyiciler tarafından merak ediliyor. İşte "Hangisi "saçı çok uzun olmak" anlamına gelen bir deyimdir?" sorusunun cevabı...
SORU:Hangisi "saçı çok uzun olmak" anlamına gelen bir deyimdir?
A:Saçı ayaklarına değmek
B:Saçı topuklarını dövmek
C:Saçı yerleri süpürmek
D:Saçı bileklerini örtmek
CEVAP:B
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