Hastaneye kaldırılan Merve Özbey’den yeni haber
Merve Özbey geçirdiği operasyon sonrası gelişen komplikasyonlar nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Önümüzdeki günlerde vereceği 7 konserinin iptal olduğunu belirten şarkıcı sağlığı ile ilgili son durumunu paylaştı. İşte Merve Özbey'in son sağlık durumu...
Merve Özbey, 2020 yılında Kenan Koçak ile nikah masasına oturmuştu. Özbey, geçtiğimiz yıllarda Elif Özüm'ü dünyaya getirerek ilk kez anne olmanın sevincini yaşamıştı. Mutlu bir evliliği olan ikili, ikinci bebekleri Emir'i kucaklarına almışlardı.
"KONSERLERİMİ İPTAL ETMEK ZORUNDA KALDIM"
Bir süre önce geçirdiği ameliyatın ardından oluşan komplikasyon nedeniyle tedavi altına alınan şarkıcı, sosyal medya üzerinden şu açıklamayı yaptı:
"Geçirdiğim operasyon sonrası birtakım komplikasyonlar gelişti. Buna yönelik hastanede devam eden tedavi süreci ve doktorlarımın tavsiyesi ile 30 Ağustos'a kadar olan konserlerimi üzülerek iptal etmek zorunda kaldım. Sağlıklı günlerde yeniden buluşmak ve hep birlikte şarkılar söylemek dileğiyle."
"DUALARINIZI EKSİK ETMEYİN"
Merve Özbey son paylaşımındaki videoda şu cümlelere yer verdi:
Dün geceyi zor geçirmiş olsam da bugün enerjik uyandım. Hastanede zaman zor geçiyor. 6 ay kadardır sürüyor, bu uzun bir süreç benim için. Biraz durmam gerektiğini fark ettim. Ama durum iyiye gidiyor. En kısa zamanda çocuklarıma ve konserlerime kavuşmak istiyorum. Dualarınızı eksik etmeyin, güzel haberler vereceğim günleri bekliyorum.
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