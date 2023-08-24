"Hangisi TDK sözlüklerinde tanımı olan bir kelime değildir?" sorusunun cevabı Kim Milyoner Olmak İster yarışmasının izleyicisi tarafından hızla aratılmaya başlandı. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu ATV ekranlarının en çok kazandıran yarışması Kim Milyoner Olmak İster'de sorulan sorular sıklıkla ekranları başındaki izleyicinin merakını uyandırıyor. Peki "Hangisi TDK sözlüklerinde tanımı olan bir kelime değildir?" şeklinde sorulan sorunun cevabı ne?