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Hangisi TDK sözlüklerinde tanımı olan bir kelime değildir?

MAGAZİN ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 24.08.2023 Güncelleme Tarihi: 24.08.2023
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Hangisi TDK sözlüklerinde tanımı olan bir kelime değildir?

ATV ekranlarının sevilen yarışması Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında sorulan "Hangisi TDK sözlüklerinde tanımı olan bir kelime değildir?" sorusunun cevabı merak uyandırdı. Sevilen yarışmanın izleyicileri arama motorlarında sorunun cevabını hızla araştırmaya başladı. İşte merak edilen sorunun cevabı...

"Hangisi TDK sözlüklerinde tanımı olan bir kelime değildir?" sorusunun cevabı Kim Milyoner Olmak İster yarışmasının izleyicisi tarafından hızla aratılmaya başlandı. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu ATV ekranlarının en çok kazandıran yarışması Kim Milyoner Olmak İster'de sorulan sorular sıklıkla ekranları başındaki izleyicinin merakını uyandırıyor. Peki "Hangisi TDK sözlüklerinde tanımı olan bir kelime değildir?" şeklinde sorulan sorunun cevabı ne?

SORU:Hangisi TDK sözlüklerinde tanımı olan bir kelime değildir?

A:Dragon

B:Sentor

C:Gulyabani

D:Kurtadam

CEVAP:D

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