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Hangi grubun gitaristi NASA'ya danışmanlık yapmış bir astrofizikçidir?

MAGAZİN ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 24.08.2023 Güncelleme Tarihi: 24.08.2023
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Hangi grubun gitaristi NASA’ya danışmanlık yapmış bir astrofizikçidir?

“Hangi grubun gitaristi NASA'ya danışmanlık yapmış bir astrofizikçidir?'' sorusunun yanıtı Kim Milyoner Olmak İster izleyicileri tarafından aratılmaya başlandı. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunuculuğunu üstlendiği ATV ekranlarının sevilen yarışması Kim Milyoner Olmak İster yarışması izleyicisiyle buluştu. Programda yer alan ilginç sorular izleyiciler tarafından merak ediliyor. İşte "Hangi grubun gitaristi NASA'ya danışmanlık yapmış bir astrofizikçidir?" sorusunun cevabı...

ATV'nin en çok izlenen ve merak edilen yarışması Kim Milyoner Olmak İster'de heyecanlı anlar yaşanmaya devam ediyor. Kim Milyoner olmak İster yarışmasının yeni bölümü yine izlenme rekorları kırdı ve yarışmadaki sorular izleyiciler tarafından arama motorlarında araştırılmaya başlandı. Kim Milyoner Olmak İster'in son bölümünde izleyiciler ''Hangi grubun gitaristi NASA'ya danışmanlık yapmış bir astrofizikçidir?'' sorusunun cevabını aratmaya başladı.

SORU:Hangi grubun gitaristi 2006'da Plüton ve uydularını incelemek amacıyla gönderilen New Horizons uzay aracı görevi için NASA'ya danışmanlık yapmış bir astrofizikçidir?

A:Queen
B:Metallica
C:Pink Floyd
D:Megadeth

CEVAP:A

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