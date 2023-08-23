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Geri sayım başladı! Burcu Esmersoy'u düğün telaşı sardı

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 23.08.2023
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Geri sayım başladı! Burcu Esmersoy’u düğün telaşı sardı

Burcu Esmersoy’u evlilik telaşı sardı. Aybaşında Nazım Akmandil ile Portofino’da dünyaevine girecek olan güzel sunucu, nikahtan günler önce düğünün yapılacağı otele gidip son hazırlıkları yakından takip edecek.

Güzel sunucu Burcu Esmersoy'un düğünü için geri sayım başladı. Nazım Akmandil ile 1 Eylül'de nikah masasına oturmaya hazırlanan Esmersoy, hiçbir masraftan kaçınmadı. İlişkilerini gözlerden uzak bir şekilde yaşayan ikili, İtalya'da mutluluğa evet diyecek.




Burcu Esmersoy ve Nazım Akmandil'in Portofino'daki düğünleri 3 gün sürecek. Düğün öncesi her şeyi ince eleyip sık dokuyan ünlü sunucu, geçtiğimiz ay hazırlıklar nikahın kıyılacağı otele gitmişti. Öte yandan çift, bu muhteşem organizasyon için kesenin ağzını açtı. Esmersoy ve Akmandil düğüne gelecek davetlilerin hem uçak hem de konaklama masraflarını kendi karşılayacak.

HEYECAN BASTI!
Akmandil'den evlilik teklifi aldığı Portofino'da Esmersoy'u şimdiden telaş bastı. Dört dörtlük bir organizasyon olması için yoğun tempo yapan güzel sunucu günler öncesinden düğünün yapılacağı otel gidecek ve son hazırlıklarla bizzat kendisi ilgilenecek.

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