Geri sayım başladı! Burcu Esmersoy’u düğün telaşı sardı







Burcu Esmersoy ve Nazım Akmandil'in Portofino'daki düğünleri 3 gün sürecek. Düğün öncesi her şeyi ince eleyip sık dokuyan ünlü sunucu, geçtiğimiz ay hazırlıklar nikahın kıyılacağı otele gitmişti. Öte yandan çift, bu muhteşem organizasyon için kesenin ağzını açtı. Esmersoy ve Akmandil düğüne gelecek davetlilerin hem uçak hem de konaklama masraflarını kendi karşılayacak.