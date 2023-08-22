L’Italiano şarkısının yorumcusu İtalyan müzisyen Salvatore Toto Cutugno hayatını kaybetti

ANSA ajansı, ölüm haberini, "L'Italiano" şarkısıyla yurt dışında sembol olan Toto Cutugno öldü" başlığıyla okuyucularına duyurdu.

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, sanatçının "L'Italiano" şarkısındaki sözlere atfen "Gerçek bir İtalyan olan Toto Cutugno'ya hoşça kal." ifadesini kullandı.

Kültür Bakanı Gennaro Sangiuliano da "Toto Cutugno'nun ölümüyle müzik dünyası popüler ve önemli bir yorumcuyu kaybetti. İtalyan olmanın gururuyla yurt dışında da takdir edilen bir sanatçıydı. Kendisi söz yazarı olarak da yeteneğini gösterdi. Bu acı dolu anda, ailesinin ve yakınlarının yanındayım." mesajını paylaştı.