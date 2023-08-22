Olgun Şimşek'ten korkutan haber! Bodrum'da trafik kazası geçirdi
Oyuncu Olgun Şimşek Bodrum'da trafik kazası geçirdi. Ters yönde giden sinema Şimşek'in kullandığı cip ile otomobil kafa kafaya çarpıştı. Şimşek ve diğer otomobilin sürücüsü hastaneye kaldırıldı.
Kaza, sabah saatlerinde, Bodrum-Turgutreis istikameti Gürece kavşağı yakınlarında meydana geldi. Mehmet İlker Teker yönetimindeki 48 R 7640 plakalı otomobil, ters yönde giden Olgun Şimşek idaresindeki 34 BUU 142 plakalı ciple kafa kafaya çarpıştı.
Savrulan refüje çıkan araçlar hasar gördü. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
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