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Olgun Şimşek'ten korkutan haber! Bodrum'da trafik kazası geçirdi

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 22.08.2023 Güncelleme Tarihi: 22.08.2023
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Olgun Şimşek’ten korkutan haber! Bodrum’da trafik kazası geçirdi

Oyuncu Olgun Şimşek Bodrum'da trafik kazası geçirdi. Ters yönde giden sinema Şimşek'in kullandığı cip ile otomobil kafa kafaya çarpıştı. Şimşek ve diğer otomobilin sürücüsü hastaneye kaldırıldı.

Kaza, sabah saatlerinde, Bodrum-Turgutreis istikameti Gürece kavşağı yakınlarında meydana geldi. Mehmet İlker Teker yönetimindeki 48 R 7640 plakalı otomobil, ters yönde giden Olgun Şimşek idaresindeki 34 BUU 142 plakalı ciple kafa kafaya çarpıştı.

Savrulan refüje çıkan araçlar hasar gördü. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

HASTANEYE KALDIRILDI

Hafif yaralanan oyuncu Olgun Şimşek ile Mehmet İlker Teker, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Sağlık durumları iyi olan yaralılara ayakta müdahale edildi.

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