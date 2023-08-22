Çağatay Ulusoy Ece Sükan aşkı sessiz sedasız ayrıldı
Çağatay Ulusoy ve Ece Sükan’ın sessiz sedasız başlayan aşkı, aynı şekilde sona erdi. Bir süre önce ilişkilerini sonlandıran çift, sosyal medyadan da birbirlerini takipten çıktı.
Bir süredir magazin basınında, Çağatay Ulusoy'un, kendisinden 14 yaş büyük Ece Sükan ile aşk yaşadığı yazılıp çiziliyordu.
Sükan'ın kalbinin uzun süredir boş olması, Ulusoy'un da ocak ayında Duygu Sarışın ile yedi yıllık ilişkisini bitirmesi, bu iddiaları güçlendirmişti.
İlk olarak nisan ayında bir mekanda yakınlaşan ve ardından Marmaris'e tatile gittikleri iddia edilen Ulusoy ve Sükan, son olarak geçtiğimiz ay bir partide boy göstermişti.
SESSİZ SEDASIZ AYRILIK
İlişkilerini her defasında reddeden ve aynı zamanda birbirleriyle sık sık bir araya gelen Ulusoy ve Sükan'ın gizli saklı yaşadığı aşk bitti. Birlikte rol aldıkları dizinin ardından yakınlaşan çift, iddialara göre ayrıldı.
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