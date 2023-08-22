22 Ağustos 2023, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Magazin Haberleri Çağatay Ulusoy Ece Sükan aşkı sessiz sedasız ayrıldı

Çağatay Ulusoy Ece Sükan aşkı sessiz sedasız ayrıldı

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 22.08.2023
ABONE OL
Çağatay Ulusoy Ece Sükan aşkı sessiz sedasız ayrıldı

Çağatay Ulusoy ve Ece Sükan’ın sessiz sedasız başlayan aşkı, aynı şekilde sona erdi. Bir süre önce ilişkilerini sonlandıran çift, sosyal medyadan da birbirlerini takipten çıktı.

Bir süredir magazin basınında, Çağatay Ulusoy'un, kendisinden 14 yaş büyük Ece Sükan ile aşk yaşadığı yazılıp çiziliyordu.

Sükan'ın kalbinin uzun süredir boş olması, Ulusoy'un da ocak ayında Duygu Sarışın ile yedi yıllık ilişkisini bitirmesi, bu iddiaları güçlendirmişti.

İlk olarak nisan ayında bir mekanda yakınlaşan ve ardından Marmaris'e tatile gittikleri iddia edilen Ulusoy ve Sükan, son olarak geçtiğimiz ay bir partide boy göstermişti.

SESSİZ SEDASIZ AYRILIK

İlişkilerini her defasında reddeden ve aynı zamanda birbirleriyle sık sık bir araya gelen Ulusoy ve Sükan'ın gizli saklı yaşadığı aşk bitti. Birlikte rol aldıkları dizinin ardından yakınlaşan çift, iddialara göre ayrıldı.

Bir süredir görüşmeyen ve ayrı ayrı tatillerini sürdüren Ece Sükan ve Çağatay Ulusoy, sosyal medyadan da birbirlerini takipten çıkarak ayrılık iddialarını güçlendirdi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA