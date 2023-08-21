Emrah çocuklarıyla fotoğrafını paylaştı ortalık karıştı! “Tayfun’un günahı ne?”
Şarkıcı Emrah yıllardır görüşmediği oğlu Tayfun Erdoğan geçtiğimiz haftalarda Eda İrap ile nikah masasına oturmuştu. Çiftin nikah şahidi Yeşilçam'ın usta ismi Nuri Alço olurken Emrah, düğüne katılmamıştı. Çocukları Elyesa ve Eleysa ile sevgi dolu fotoğraf paylaşan Emrah, yorum yağmuruna tutuldu.
Şarkıcı Emrah'ın yıllardır görüşmediği oğlu Tayfun Erdoğan, bir süredir aşk yaşadığı Eda İrap ile evlenmiş, çiftin nikah şahidi Yeşilçam'ın usta ismi Nuri Alço olmuştu.
OĞLUNUN NİKAHINA GİTMEDİ
Nikah törenine gitmeyen Emrah Erdoğan'ın oğlunun yanında olmaması ve sosyal medyadan konuya ilişkin herhangi bir paylaşımda bulunmaması dikkatlerden kaçmamıştı.
ÇOCUKLARIYLA MUTLULUK POZU VERDİ
Emrah son olarak çocukları Elyesa ve Eleysa ile sevgi dolu karesini paylaştı.
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