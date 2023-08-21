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Tan Taşçı'dan hayranına sitemli cevap! "Sizi kaybetmeye takılmam"

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 21.08.2023
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Tan Taşçı’dan hayranına sitemli cevap! Sizi kaybetmeye takılmam

Dün akşam Marmaris'te sahne alan Tan Taşçı, konserine gelen bir hayranının Twitter paylaşımına sitem etti. “Hayal kırıklığıydı. İlk defa canlı performansına denk geldim üzdü açıkçası" mesajına, “Sizi kaybederim, kazanırım pek de takılmam böyle şeylere” diyerek karşılık verdi.

Tan Taşçı, önceki akşam Marmaris'te izleyici karşısına çıktı. Şarkıcı, konserine gelen bir hayranının Twitter'dan, "Hayal kırıklığıydı. İlk defa canlı performansına denk geldim üzdü açıkçası. Organizasyon tam bir fiyaskoydu... Tan hem çok geç çıktı hem de sahnede az kaldı. Bir ara sahneyi terk etti sandım meğerse vokalistine bırakmış" sitemine karşılık verdi.

"AĞRILARIM VAR"

Tan, "Biletin üzerinde yazan saatte sahneye hazırdım! Yoğunluk nedeniyle herkesi kollamak adına gecikilmesi toplumsal fedakârlık oluyor. Hava nemliydi bir tane fazla kıyafet değiştirdim" dedi.

"SİZİ KAYBEDERİM, KAZANIRIM PEK DE TAKILMAM BÖYLE ŞEYLERE"

Geçtiğimiz hafta ölümden dönen şarkıcı, "Aslında biraz ağrılarım var, pek hissettiğinizi sanmıyorum çünkü inanın sahnede unutuyorum! Sizi kaybederim, kazanırım pek de takılmam böyle şeylere" ifadelerini kullandı.

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