Tan Taşçı'dan hayranına sitemli cevap! "Sizi kaybetmeye takılmam"

"SİZİ KAYBEDERİM, KAZANIRIM PEK DE TAKILMAM BÖYLE ŞEYLERE"

Geçtiğimiz hafta ölümden dönen şarkıcı, "Aslında biraz ağrılarım var, pek hissettiğinizi sanmıyorum çünkü inanın sahnede unutuyorum! Sizi kaybederim, kazanırım pek de takılmam böyle şeylere" ifadelerini kullandı.