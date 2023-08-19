Hastaneye kaldırılan Nihat Hatipoğlu’ndan yeni haber geldi! "Hepimiz duaya muhtacız"
İlahiyatçı Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu, tansiyon sebebiyle dün akşam hastaneye kaldırılmış, sosyal medyadan yapılan açıklamada sevenlerinden dua istenmişti. Sağlık durumuna ilişkin açıklama yapan Hatipoğlu, “Sevgili dostlar. Dün ani bir rahatsızlığım oldu. Ama hamd olsun şimdi iyiyim. Arayan, dua eden, ilgilenen bütün kardeşlerime sevgilerimi iletiyorum.” dedi.
İlahiyatçı Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu, aniden rahatsızlanması üzerine dün akşam hastaneye kaldırıldı.
Tansiyon nedeniyle hastanede tedavi altında olan Hatipoğlu'nun sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Nihat hocamız tansiyon sebebiyle hastanede şuan tedavi görmekte. Sizlerden hocamız için dua talep ediyoruz" ifadeleri kullanıldı.
"HEPİMİZ DUAYA MUHTACIZ"
Sağlık durumuna ilişkin açıklamada bulunan Hatipoğlu, "Sevgili dostlar. Dün ani bir rahatsızlığım oldu. Ama hamd olsun şimdi iyiyim. Arayan, dua eden, ilgilenen bütün kardeşlerime sevgilerimi iletiyorum. Rabbim iyi temennilerde bulunan siz kardeşlerimi korusun. Hepimiz duaya muhtacız. Kimse 2 dakika sonrasını garanti edemez. Duayla kalın" ifadelerini kullandı.
NİHAT HATİPOĞLU KİMDİR?
Nihat Hatipoğlu 11 Mayıs 1955, Diyarbakır doğumlu, Türk akademisyen, ilâhiyatçı ve rektördür.
Hatipoğlu, Diyarbakır, Siirt ve Malatya'da ilkokulu tamamladı. 1975'te Uşak İmam-Hatip Lisesi'ni ve Uşak Lisesi'ni bitirdi. 1981 yılında Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'ni tamamladı. Aynı Fakültede Hadis Ana Bilim dalında Kur'an-ı Kerim'in Anlaşılmasında Hadislerin Rolü adlı çalışmasıyla doktor, 2000 yılında da Doçent oldu.
2012 yılında ise Profesör oldu. 1985-1987 yılları arasında Mısır'da Arapça üzerine eğitim gördü. İmam-Hatip, Kur'an Kursları Müdürlüğü görevlerini yaptı. Nihat Hatipoğlu, evli ve 3 çocuk babasıdır.
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