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Basketbolcu Alperen Şengün sır gibi sakladığı sevgilisiyle ilk kez görüntülendi!

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 19.08.2023
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Basketbolcu Alperen Şengün sır gibi sakladığı sevgilisiyle ilk kez görüntülendi!

Basketbolcu Alperen Şengün, sır gibi sakladığı sevgilisi ile ilk kez görüntülendi. Bebek’te bir mekan çıkışı objektiflere takılan çift, oldukça utangaçtı.

NBA'de forma giyen Milli gururumuz Alperen Şengün, önceki gece sevgilisi ile İstanbul gecelerinde görüntülendi.

Houston Rockets takımında forma giyen 20 yaşındaki genç yıldız, Türkiye'nin Ukrayna'yı yendiği maç sonrası sevgilisi Hannah Cherry ile soluğu Bebek'te aldı.

Mekan çıkışı flaşların patlamasıyla şok yaşayan sevgililer, utangaç tavırlar sergiledi.

YÜZÜNÜ GİZLEDİ!
Genç yıldızın sevgilisi Cheryy ise, görüntü vermemek için arkasını dönerek yüzünü gizlemeye çalıştı. Mekan önünde araçlarını bekleyen sevgililer, soruları yanıtsız bıraktı. İkili, aracın gelmesiyle el ele hızlıca oradan uzaklaştı. Yaklaşık bir senedir birlikte olan çift, ilişkilerini gözlerden uzak yaşamayı tercih ediyor. Şengün, daha önce sadece birkaç kez sevgilisiyle birlikte fotoğraf paylaşmıştı.

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