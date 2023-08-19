Basketbolcu Alperen Şengün sır gibi sakladığı sevgilisiyle ilk kez görüntülendi!

YÜZÜNÜ GİZLEDİ!

Genç yıldızın sevgilisi Cheryy ise, görüntü vermemek için arkasını dönerek yüzünü gizlemeye çalıştı. Mekan önünde araçlarını bekleyen sevgililer, soruları yanıtsız bıraktı. İkili, aracın gelmesiyle el ele hızlıca oradan uzaklaştı. Yaklaşık bir senedir birlikte olan çift, ilişkilerini gözlerden uzak yaşamayı tercih ediyor. Şengün, daha önce sadece birkaç kez sevgilisiyle birlikte fotoğraf paylaşmıştı.

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