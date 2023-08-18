Yalı Çapkını yeni sezon fragmanı geldi mi, yayınlandı mı? Yalı Çapkını yeni bölümleri ne zaman başlayacak?

Ferit, Seyran'ın Antep'te olduğunu öğrenir öğrenmez soluğu Antep'te alır ve Seyran'la Vakkas Usta'nın dükkanında buluşur. Sonrasında ise Seyran'a tekrar beraber kaçmayı teklif eder. Tarık, Seyran'ın peşini bir an olsun bırakmamaktadır. Yalıda ise işler yolunda değildir ve bir sürpriz daha yaşanır.