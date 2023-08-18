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Nihat Hatipoğlu hastaneye kaldırıldı! ''Dua talep ediyoruz" İşte sağlık durumu...

MAGAZİN ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 18.08.2023
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Nihat Hatipoğlu hastaneye kaldırıldı! ’’Dua talep ediyoruz İşte sağlık durumu...

İlahiyatçı Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu, tansiyon sebebiyle hastaneye kaldırıldı. Hatipoğlu'nun sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Nihat hocamız tansiyon sebebiyle hastanede şuan tedavi görmekte. Sizlerden hocamız için dua talep ediyoruz" ifadeleri kullanıldı. İşte, Nihat Hatipoğlu'nun sağlık durumu...

İlahiyatçı Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu, hastaneye kaldırıldı. Tansiyon nedeniyle hastanede tedavi altında olan Nihat Hatipoğlu'nun durumunun iyi olduğu belirtildi. İşte, Nihat Hatipoğlu'nun sağlık durumu...

Ünlü İlahiyatçı Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu, tansiyon sebebiyle hastanede tedavi altına alındı.

"SİZLERDEN DUA TALEP EDİYORUZ"

Hatipoğlu'nun sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Nihat hocamız tansiyon sebebiyle hastanede şuan tedavi görmekte. Sizlerden hocamız için dua talep ediyoruz" ifadeleri kullanıldı.

NİHAT HATİPOĞLU KİMDİR?

Nihat Hatipoğlu 11 Mayıs 1955, Diyarbakır doğumlu, Türk akademisyen, ilâhiyatçı ve rektördür.

Hatipoğlu, Diyarbakır, Siirt ve Malatya'da ilkokulu tamamladı. 1975'te Uşak İmam-Hatip Lisesi'ni ve Uşak Lisesi'ni bitirdi. 1981 yılında Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'ni tamamladı. Aynı Fakültede Hadis Ana Bilim dalında Kur'an-ı Kerim'in Anlaşılmasında Hadislerin Rolü adlı çalışmasıyla doktor, 2000 yılında da Doçent oldu.

2012 yılında ise Profesör oldu. 1985-1987 yılları arasında Mısır'da Arapça üzerine eğitim gördü. İmam-Hatip, Kur'an Kursları Müdürlüğü görevlerini yaptı. Nihat Hatipoğlu, evli ve 3 çocuk babasıdır.

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