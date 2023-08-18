Kerem Bürsin sevenlerini korkuttu! Apar topar hastaneye kaldırıldı
Kerem Bürsin’den gelen haber sevenlerini korkuttu! Rol aldığı dizinin setinde rahatsızlanan yakışıklı oyuncu apar topar hastaneye kaldırıldı. Hastanede gözetim altında olan Bürsin’in bir daha hastanede dinleneceği öğrenildi. İşte detaylar...
Yakışıklı oyuncu Kerem Bürsin hayranlarını korkuttu. Ünlü oyuncu dün dizi setinde ateşlendi. Ateşi düşmeyince hastaneye götürülen ünlü oyuncunun yapılan tahlillerinde vücudunda enfesksiyon tespit edildi.
Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Kerem Bürsin dün hastanede kaldı. Bugün kendisini iyi hisseden oyuncunun bir gün daha hastanede dinleneceği, daha sonra işinin basına döneceği öğrenildi.
KEREM BURSİN KİMDİR?
4 Haziran 1987 İstanbul doğumlu olan Kerem Bursin çocukluğu boyunca İskoçya (Edinburg), Endonezya (Medan, Cakarta), Birleşik Arap Emirlikleri (Abu Dabi, Dubai),Türkiye (Ankara,İstanbul), Malezya (Kuala Lumpur), ABD (Teksas, Boston, Los Angeles) gibi ülkelerde yaşadıktan sonra 1999'da 12 yaşındayken ailesiyle birlikte ABD'ye yerleşmiştir.
Emerson College Boston'da pazarlama iletişimi bölümünde okurken okulun bazı film ve tiyatrolarında rol almıştır. Orada gördüğü ilgi kendisinin son sömetrını Los Angeles'da o oyunculuk okuyarak bitirmesine neden olmuştur. ABD genelindeki liseler arası tiyatro yarışmasında en iyi erkek oyuncu seçilmiştir.
Bursin, "Güneşi Beklerken" adlı dizide aynı ismi paylaştığı "Kerem Sayer" ve son bölümlerde ortaya çıkan yüzü deforme ikizi "Güneş Sayer" rolleriyle tanınmıştır.
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