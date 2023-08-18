Gülden Karaböcek’in çorbacıda çekilen görüntüleri sonrası kızından ilk açıklama geldi! Demet Akalın’a ateş püskürdü: Yırtıp atacağım

"PLAYBACK YAPTI"

Sanatçının kızı aynı zamanda menajerliğini de yapan Nur Düzgit ise konuyla ilgili "İki yıl önce o mekânda annem imza günü yaptı. Sadece 'Dilek Taşı' şarkısını playback okudu" dedi. Karaböcek "İmza günü neden çorbacıda yapıldı?" sorusuna ise "Orada çok hayranı var. Mekân sahibinin kızı arkadaşım, rica etti. Annemi ikna ettim ve gittik. 45 bin lira istedik 35 bin liraya anlaştık. Normal çorbacı değil, nostaljik şık bir yer. Sosyal medyada 'Çorbacılara düştü' gibi şeyler yazılmış. Anneme Bodrum ve Çeşme'den teklifler geliyor. Bu yıl 50'nci sanat yılını kutlayacağız. Bu haber onun imajını zedeledi" açıklamasını yaptı.