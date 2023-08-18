Gülden Karaböcek'in çorbacıda çekilen görüntüleri sonrası kızından ilk açıklama geldi! Demet Akalın'a ateş püskürdü: Yırtıp atacağım
Usta sanatçı Gülden Karaböcek'in Konya'da bir çorbacıda şarkı söylediği görüntüler sosyal medyanın gündemine oturdu. Çıkan haberler sonrası şarkıcının menajerliğini de yapan kızı Nur Düzgit'ten ilk açıklama geldi. Çıkan görüntülerin annesinin imajını zedelediğini belirten Karaböcek, "Konser değil, imza günüydü." dedi.
Gülden Karaköcek'in Konya Efe Çorba'da konser vermesi sosyal medyada viral oldu. Şarkılarıyla 80'li yıllara damgasını vuran sanatçının hızla yayılan görüntülerine övgüler yağarken, bazı sosyal medya kullanıcıları ise Karaböcek'in daha fazla değer görmesi gerektiği yönünde yorumlar yaptı.
KONSER DEĞİL İMZA GÜNÜYDÜ
Çorbacının sahibi Ramazan Bademci, "Burası nostaljik bir yer. 10 milyonluk antika eşyaların olduğu bir mekân. Çorbacı denmesi beni rahatsız etti. 2021 yılında 'Ahde vefa' programı yaptık. Plak imzalamak için geldi. İki şarkı playback yaptı, konser vermedi. Tekrar teklif götürdük. Havalar sıcak olduğu için biraz daha zaman geçmesini bekliyoruz" şeklinde konuştu.
"PLAYBACK YAPTI"
Sanatçının kızı aynı zamanda menajerliğini de yapan Nur Düzgit ise konuyla ilgili "İki yıl önce o mekânda annem imza günü yaptı. Sadece 'Dilek Taşı' şarkısını playback okudu" dedi. Karaböcek "İmza günü neden çorbacıda yapıldı?" sorusuna ise "Orada çok hayranı var. Mekân sahibinin kızı arkadaşım, rica etti. Annemi ikna ettim ve gittik. 45 bin lira istedik 35 bin liraya anlaştık. Normal çorbacı değil, nostaljik şık bir yer. Sosyal medyada 'Çorbacılara düştü' gibi şeyler yazılmış. Anneme Bodrum ve Çeşme'den teklifler geliyor. Bu yıl 50'nci sanat yılını kutlayacağız. Bu haber onun imajını zedeledi" açıklamasını yaptı.
"DEMET AKALIN'IN YORUMU BİZİ ÜZDÜ"
Ayrıca Düzgit Demet Akalın'ın yaptığı yoruma da ateş püskürerek, "Annemin çorbacıda sahne aldığı haberlerini hiç dert etmedik, ama Demet Akalın'ın 'enişteci' yorumu bizi çok üzdü" dedi.
"ONU DA YIRTIP ATACAĞIM"
Düzgit, "Onu annem de, ben de çok severdik. Şimdi sayfamdan Demet'le fotoğrafımızı siliyorum, konser bileti almıştım. Onu da yırtıp atacağım" ifadelerini kullandı.
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