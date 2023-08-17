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Petek Dinçöz 1. evlilik yıl dönümlerini kutladı! "Zaman durdu"

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Giriş Tarihi: 17.08.2023 Güncelleme Tarihi: 17.08.2023
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Petek Dinçöz 1. evlilik yıl dönümlerini kutladı! Zaman durdu

Petek Dinçöz ve eşi işletmeci Nida Büyükbayraktar, 1. evlilik yıl dönümlerini kutladı. Evlendikleri otelde eşiyle baş başa yemek yiyen Dinçöz, sosyal medyadan yayınladığı kareye, "1 sene önce burada evet dedik, zaman durdu." notunu yazdı.

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