Wednesday 2. sezon çıkacak mı, ne zaman başlayacak? Wednesday 2. sezon tarihi açıklandı mı, belli oldu mu?
"Wednesday 2. sezon çıkacak mı, ne zaman başlayacak?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Addams Ailesi karikatür serisinde yer alan Wednesday Addams karakterine odaklanan dizinin ilk sezonu oldukça beğenildi. Büyük bir izleyici kitlesine ulaşan Wednesday'in yeni sezon tarihi merak konusu oldu. Peki, Wednesday 2. sezon çıkacak mı, ne zaman başlayacak? Wednesday 2. sezon tarihi açıklandı mı, belli oldu mu?
"Wednesday 2. sezon çıkacak mı, ne zaman başlayacak? Wednesday 2. sezon tarihi açıklandı mı, belli oldu mu?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. İlk sezonu 2022 yılında yayınlanan Netflix dizisi Wednesday, platformda yayımlanmasının üçüncü haftasında 1 milyar izlenme saatini aşmış ve en popüler dizilerden biri haline gelmişti. Peki, Wednesday 2. sezon çıkacak mı, ne zaman başlayacak? Wednesday 2. sezon tarihi açıklandı mı, belli oldu mu?
WEDNESDAY İKİNCİ SEZON NE ZAMAN ÇIKACAK?
İlk sezon 2021 sonbaharı ile 2022 baharı arasında çekildi ve yaklaşık sekiz ay sonra Netflix'te yayınlandı. Netflix Wednesday 2. sezonunu Ocak 2023'te yeniledi. Bu bilgiye göre, 2024 yazında veya sonbaharında yeni sezonun çıkacağı tahmin ediliyor.
JENNA ORTEGA YAPIM KOLTUĞUNDA
The Addams Family film serisinin spin-off'u olarak tasarlanan dizinin yeni sezonunda başrol Jenna Ortega da yapımcı koltuğuna geçti. Ortega'nın yapım tarafına yükselmesi, genç aktrisin yaratıcı süreç üzerinde de daha fazla söz sahibi olabileceğini gösterdi.
WEDNESDAY DİZİSİ KONUSU NEDİR?
Dizide zeki ve alaycı bir kız olarak bilinen Wednesday Addams, Nevermore Akademisinde yeni dostlar ve düşmanlar ediniyor. Bir yandan ise art arda gerçekleşen cinayetleri araştırmaya koyuluyor.
WEDNESDAY DİZİSİ OYUNCULARI KİMLER?
Jenna Ortega
Emma Myer
Joy Sunday
Georgie Farmer
Moosa Mostafa
Gwendoline Christie
Percy Hynes White
Hunter Doohan
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