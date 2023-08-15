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Tülin Şahin Kopenhag Moda Haftası'nda defilenin tozunu attırdı

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 15.08.2023
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Tülin Şahin Kopenhag Moda Haftası’nda defilenin tozunu attırdı

Kopenhag Moda Haftası otoriterlerden yine tam not aldı. Ünlü modeller, moda otoriterleri ve gazeteciler, dünyanın dört bir yanından Danimarka’nın başkentine akın etti. Tülin Şahin, defilenin en gözde isimlerinden biri oldu.

İskandinav yalınlığını ve sadeliğini her seferinde en iyi şekilde yansıtan Kopenhag Moda Haftası yine farkını konuşturdu. Model Tülin Şahin, Hollandalı ünlü Tess van Zalinge'nin başmankeni olarak defilenin açılışını yaptı.

Tess, "Tülin'in giydiği yelek Max Mara'nın yıllar önce kullandığı çok özel bir kumaştan yapıldı. Pantolonu da Yves Saint Laurent markasının yine çok özel bir kumaşından" dedi.

CANLI YAYINLADILAR!
Zalinge, tasarımlarını sanattan ilham alarak tasarladığı için mekan olarak Kopenhag'ın en iyi sanat galerilerinden biri olan Galleri Egelund'da defilesini sergilemeyi tercih etti.

Dünyaca ünlü dergilerin sosyal medya hesaplarından defileden canlı yayın yapıldı.

Vogue ve Harpers Bazaar gibi dergilerin Hollanda edisyonları dünyaca ünlü model Tülin Şahin'in defilede yürüdüğünü şov esnasında defalarca duyurdu.

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