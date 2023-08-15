Dondurma, fırın, masaj derken bu da oldu! Göcek’te sosyeteye yüzen ATM hizmeti

Cennet gibi koylarda deniz ve güneşin keyfinin çıkarırken kendinizi daha önemli hissetmek için nakit her zaman yanınızda olmalı… Zira bu jargonun geçerli akçesi bu... Nakit parayı sadece bahşiş olarak da düşünmeyin, deniz üstünde bazı yiyecek içecekleri satın alabilmeniz için de nakit paranızın olması gerekiyor.

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