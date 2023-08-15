15 Ağustos 2023, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Magazin Haberleri Dondurma, fırın, masaj derken bu da oldu! Göcek’te sosyeteye yüzen ATM hizmeti

Dondurma, fırın, masaj derken bu da oldu! Göcek’te sosyeteye yüzen ATM hizmeti

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 15.08.2023
ABONE OL
Dondurma, fırın, masaj derken bu da oldu! Göcek’te sosyeteye yüzen ATM hizmeti

Geçtiğimiz yıl teknede tatil yapanlar için deniz üstünde kokoreç ve market satışı başlamıştı. Bu yıl hizmetlere bir yenisi daha eklendi. Dondurma, masör derken şimdi de teknelere ATM hizmeti başladı. Tekne tatili yapan zenginler nakit sıkıntısı çekmesin diye yüzen ATM'ler devreye girdi.

Tatil sezonu başlayınca Ege'den her yıl 'teknede hizmet' haberleri gelir… Yok deniz üstünde kokoreç, yok yüzen market, deniz üstünde masaj, deniz üstünde çalgıcı, fırın, dondurma...

Hemen hemen her türlü hizmet tekne tatilcilerinin işini kolaylaştırıyor. Şimdi de Göcek ve Fethiye koylarında yüzen ATM herkesin dilinde… Özellikle yabancı turistlerin dikkatini çeken yüzen ATM, denizde ve kara ulaşımı zor olan bölgelerde nakit ihtiyacının yarattığı zorluğa çözüm buluyor.

Sabah'ın haberine göre, tüm banka kartları ile işlem yapılabilen ortak ATM özelliğine sahip bankamatik, milyon dolarlık teknelerinde tatil yaparken bahşiş sıkıntısı yaşayan sosyetiklerin dertlerine derman oluyor...

Koylarda eş-dost, aile tatilin keyfini çıkarırken etrafa caka satabilmek için de müthiş bir hizmet... Öyle ya gidilen mekanlarda, restoranlarda bahşişle masanın yeri değişiyor, vale arabanızı bahşişle hemen kapının önüne çekiyor, bu da öyle bir şey...

Cennet gibi koylarda deniz ve güneşin keyfinin çıkarırken kendinizi daha önemli hissetmek için nakit her zaman yanınızda olmalı… Zira bu jargonun geçerli akçesi bu... Nakit parayı sadece bahşiş olarak da düşünmeyin, deniz üstünde bazı yiyecek içecekleri satın alabilmeniz için de nakit paranızın olması gerekiyor.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA