Dondurma, fırın, masaj derken bu da oldu! Göcek’te sosyeteye yüzen ATM hizmeti
Geçtiğimiz yıl teknede tatil yapanlar için deniz üstünde kokoreç ve market satışı başlamıştı. Bu yıl hizmetlere bir yenisi daha eklendi. Dondurma, masör derken şimdi de teknelere ATM hizmeti başladı. Tekne tatili yapan zenginler nakit sıkıntısı çekmesin diye yüzen ATM'ler devreye girdi.
Tatil sezonu başlayınca Ege'den her yıl 'teknede hizmet' haberleri gelir… Yok deniz üstünde kokoreç, yok yüzen market, deniz üstünde masaj, deniz üstünde çalgıcı, fırın, dondurma...
Sabah'ın haberine göre, tüm banka kartları ile işlem yapılabilen ortak ATM özelliğine sahip bankamatik, milyon dolarlık teknelerinde tatil yaparken bahşiş sıkıntısı yaşayan sosyetiklerin dertlerine derman oluyor...
Koylarda eş-dost, aile tatilin keyfini çıkarırken etrafa caka satabilmek için de müthiş bir hizmet... Öyle ya gidilen mekanlarda, restoranlarda bahşişle masanın yeri değişiyor, vale arabanızı bahşişle hemen kapının önüne çekiyor, bu da öyle bir şey...
Cennet gibi koylarda deniz ve güneşin keyfinin çıkarırken kendinizi daha önemli hissetmek için nakit her zaman yanınızda olmalı… Zira bu jargonun geçerli akçesi bu... Nakit parayı sadece bahşiş olarak da düşünmeyin, deniz üstünde bazı yiyecek içecekleri satın alabilmeniz için de nakit paranızın olması gerekiyor.
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