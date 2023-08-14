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Nejat İşler Fenerbahçe maçında ayakta zor durdu! O anları anbean kameralara yansıdı

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 14.08.2023 Güncelleme Tarihi: 14.08.2023
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Nejat İşler Fenerbahçe maçında ayakta zor durdu! O anları anbean kameralara yansıdı

Koyu Fenerbahçeli olduğu bilinen Nejat İşler, sezonun ilk karşılaşmasını izlemek için Ülker Stadyumu’na gelenler arasında yer aldı. Maça otostop çekerek giden ünlü ismin ayakta durmakta zorlandığı görüntüler gündem oldu.

Fenerbahçe, ligin ilk haftasında Gaziantep FK'yı Ülker Stadyumu'nda konuk etti. Kadıköy'deki maça taraftarlar yoğun ilgi gösterirken, ünlü oyuncu Nejat İşler de destekçisi olduğu Fenerbahçe'yi Ülker Stadyumu'nda izlemeye gelenler arasında yer aldı.

Sarı - lacivertlilerin 2-1'lik üstünlüğüyle sonuçlanan maça gitmek için otostop çeken Nejat İşler'in o anları taraftarlar tarafından görüntülenerek sosyal medyada yayınlandı.

Bir vatandaş tarafından görüntülenen oyuncu, el işaretine duran bir araca bindi.

Akşam da statta kameralara yansıyan ve alkollü olduğu iddia edilen İşler, bir kişinin koluna girdi.

O anlar da taraftarların kameralarına anbean yansıdı ve kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

Fenerbahçe taraftarı olan Nejat İşler'in görüntüsü, kısa süre içinde en çok paylaşılanlar arasındaki yerini aldı.

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