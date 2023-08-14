Nejat İşler Fenerbahçe maçında ayakta zor durdu! O anları anbean kameralara yansıdı
Koyu Fenerbahçeli olduğu bilinen Nejat İşler, sezonun ilk karşılaşmasını izlemek için Ülker Stadyumu’na gelenler arasında yer aldı. Maça otostop çekerek giden ünlü ismin ayakta durmakta zorlandığı görüntüler gündem oldu.
Fenerbahçe, ligin ilk haftasında Gaziantep FK'yı Ülker Stadyumu'nda konuk etti. Kadıköy'deki maça taraftarlar yoğun ilgi gösterirken, ünlü oyuncu Nejat İşler de destekçisi olduğu Fenerbahçe'yi Ülker Stadyumu'nda izlemeye gelenler arasında yer aldı.
Sarı - lacivertlilerin 2-1'lik üstünlüğüyle sonuçlanan maça gitmek için otostop çeken Nejat İşler'in o anları taraftarlar tarafından görüntülenerek sosyal medyada yayınlandı.
Bir vatandaş tarafından görüntülenen oyuncu, el işaretine duran bir araca bindi.
Akşam da statta kameralara yansıyan ve alkollü olduğu iddia edilen İşler, bir kişinin koluna girdi.
O anlar da taraftarların kameralarına anbean yansıdı ve kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Ağustos ayı enflasyon oranları ne zaman açıklanacak 2023? Ağustos ayı TEFE - TÜFE oranları açıklandı mı, belli oldu mu?
- Emekli ve memur maaşları sil baştan güncellendi! Ocak 2024 (% 14 zamlı) çizelge çıktı! 3600 ek gösterge, 8.077 TL seyyanen artış...
- AÖL ek sınav ne zaman yapılacak, var mı? Açık Lise 2023-2023 ek sınav takvimi açıklandı mı, belli oldu mu?
- ASELSAN İŞ BAŞVURU EKRANI | KPSS şartsız 20 branşta personel alınacak! Başvuru şartları neler? İşte kontenjanlar...
- Şeker hastalığına sürüklüyor! Bu besinleri ağzınıza sürmeyin! Uzmanlar uyardı: En az %20'sini...
- Eyyam-ı Bahur bitti 'Çöl Sıcakları' kapıda! Nefes bile alınmayacak! Termometrelerin derece çubuğu tavan yapacak
- Büyükşehir'de aylık 2.554,86 TL'ye konut imkanı! TOKİ 2+1, 1+1 evleri listeledi! %25 peşinat+180 ay vade tablosu! 43, 48, 64,84 metrekare...
- ALES 2 ne zaman, hangi gün, saat kaçta? 2023 ÖSYM ALES puanı kaç yıl geçerli? İşte soru sayısı ve konu dağılımı...
- Emeklilik yaşınız değişti hemen göz atın! SSK 1999 öncesi 2000 sonrası için yeni emeklilik sistemi şekillendi!
- İŞKUR iş başvuru ekranı! 81 ilde en az ilkokul mezunu işçi alınacak! 125 bin 79 kişilik kontenjan açıldı! Temizlik görevlisi, beden işçisi, mühendis...
- Altın alacaklara cevap geldi! O aralığı gören kuyumcuya koşsun! İslam Memiş açıkladı: Gramda fark...
- Tarım Kredi'de yeni katalog geldi! 14- 20 Ağustos indirimlerine bakmayan pişman olur! Tiryaki çay 89.90, beyaz peynir 89.90, Dana kıyma 95.90 TL...