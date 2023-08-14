Hazar Ergüçlü’nün acı günü! Babası Süleyman Ergüçlü hayatını kaybetti

"BU SABAH EVİMİZDE VEFAT ETTİ"

69 yaşında vefat eden eşinin ölümüyle yıkılan Neşe Ergüçlü, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Eşim Süleyman Ergüçlü bu sabah, evimizde vefat etmiştir. Acım, acımız sonsuz. Cenaze töreniyle ilgili detaylar tarafımızdan paylaşılacaktır. Hepimizin başı sağ olsun" ifadelerini kullandı.