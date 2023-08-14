Hazar Ergüçlü’nün acı günü! Babası Süleyman Ergüçlü hayatını kaybetti
Başarılı oyuncu Hazar Ergüçlü'nün babası Süleyman Ergüçlü, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Eşinin ölümüyle yıkılan Neşe Ergüçlü, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla acı haberi duyurdu. Süleyman Ergüçlü, yaşadığı Kıbrıs'ta son yolculuğuna uğurlanacak.
Ekranların sevilen oyuncusu Hazar Ergüçlü'nün uzun yıllardır Kıbrıs Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni olarak görev yapan babası Süleyman Ergüçlü, geçirdiği kalp krizi sonucu bu sabah yaşamını yitirdi.
Ölümüyle ailesini yasa boğan Süleyman Ergüçlü, uzun yıllardır yaşadığı Kıbrıs'ta defnedilecek.
"BU SABAH EVİMİZDE VEFAT ETTİ"
69 yaşında vefat eden eşinin ölümüyle yıkılan Neşe Ergüçlü, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Eşim Süleyman Ergüçlü bu sabah, evimizde vefat etmiştir. Acım, acımız sonsuz. Cenaze töreniyle ilgili detaylar tarafımızdan paylaşılacaktır. Hepimizin başı sağ olsun" ifadelerini kullandı.
Baba acısı yaşayan Hazar Ergüçlü'den henüz bir paylaşım gelmedi.
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