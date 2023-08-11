Süperstar Ajda Pekkan ortalığı yakıp geçti!







USTAYA VEDA!

Erkin Koray geçen pazartesi akciğer sönmesi nedeniyle tedavi olduğu Toronto'daki hastanede aramızdan ayrılmıştı. Vefat etmeden önce kızı Damla Koray'a son albümünü teslim eden, hayranlarına mektup yazan 82 yaşındaki efsane sanatçı, sanki bir seyahate çıkar gibi her şeyini hazırlayıp sonsuzluğa gitti. Sıradan biri gibi sessiz sedasız toprağa karışmak isteyen sanatçının Kanada'daki cenaze töreni bilgileri belli oldu. Koray için yarın 11.00'de küçük bir toplantı düzenlenecek ve Toronto'daki Westminster Mezarlığı & Anıt Mezarı'na defnedilecek.

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