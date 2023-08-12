Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu’ndan müjdeli haber! Üçüncü bebek geliyor

BEBEK MÜJDESİ!

Öte aydan önceki gün ailesiyle gezintiye çıkan Çalhanoğlu çocukları ve eşiyle neşeli bir gün geçirdi. Gittikleri yerden fotoğraflar paylaşan Sinem Çalhanoğlu'nun da belirginleşen karnı dikkat çekti. Çiftin çocuklarının cinsiyeti henüz belli olmadı.

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