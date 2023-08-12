Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'ndan müjdeli haber! Üçüncü bebek geliyor
Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, üçüncü kez baba oluyor. Instagram hesabından paylaşımlar yapan Sinem Çalhanoğlu’nun karnının belirginleştiği görüldü. Ünlü futbolcu da geçtiğimiz günlerde, eşinin fotoğrafının altına hamile kadın emojisi koyarak, “Sabırsızlıkla bekliyorum” yazmıştı.
Bir dönem evliliklerinde sıkıntılar yaşayan Hakan Çalhanoğlu ve eşi Sinem Çalhanoğlu oldukça konuşulmuştu.
Sinem Çalhanoğlu, ilk çocuğuna hamileyken boşanmanın eşiğinden dönen çift, durumu toparlamış ve evliliklerini sürdürmüştü. İlk çocuklarını Lilya'yı kucağına alan çift, 2021 yılında ise ikinci çocukları Ayaz'a kavuşmuştu.
İtalya'nın İnter takımında top koşturan Hakan Çalhanoğlu ve eşi Sinem Çalhanoğlu'ndan bir mutlu haber daha geldi.
Geçtiğimiz günlerde Instagram'da eşiyle olan fotoğrafının altına hamile kadın emojisi koyup, "Sabırsızlıkla bekliyorum" diyen Hakan Çalhanoğlu üçüncü kez baba olmaya hazırlanıyor.
BEBEK MÜJDESİ!
Öte aydan önceki gün ailesiyle gezintiye çıkan Çalhanoğlu çocukları ve eşiyle neşeli bir gün geçirdi. Gittikleri yerden fotoğraflar paylaşan Sinem Çalhanoğlu'nun da belirginleşen karnı dikkat çekti. Çiftin çocuklarının cinsiyeti henüz belli olmadı.
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