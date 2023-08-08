Oryantal Asena’nın büyük acısı! Gözyaşları içinde uğurladı
Oryantal Asena baba acısıyla sarsıldı! Asena Çakmak’ın babası Burhan Çakmak 85 yaşında hayatını kaybetti. Cenazede hayli üzgün olan Asena’nın sık sık ağladığı görüldü.
Oryantal Asena olarak bilinen Asena Çakmak'ın da babası Burhan Çakmak hayatını kaybetti. Burhan Çakmak'ın yaşlılığa bağlı rahatsızlıklarından dolayı 3 aydır hastanede tedavi gördüğü öğrenilirken, babasının ölüm haberini alan Asena, eşi Hasan Dere ile Didim'e geldi.
Didim Merkez Camii'nde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Çakmak'ın cenazesi Denizköy Mezarlığı'nda defnedildi.
Asena Çakmak'ın cenazede hayli üzgün olduğu ve sık sık ağladığı görülürken, "Baba acısı ne diyebilirim ki, çok üzgünüm" diye konuştu.
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