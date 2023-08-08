Yalı Çapkını'nda ayrılık silsilesi sürüyor! Göz yaşları sel olacak! O 3 isimden sonra...
Star TV'nin ilgiyle takip edilen dizisi "Yalı Çapkını", izleyicileri soluksuz bir maceranın içine çekmeye devam ediyor. Geçtiğimiz sezonun finalinde, Fuat Korhan karakterini başarılı bir şekilde canlandıran Doğukan Polat'ın vedası ise tüm izleyicileri duygusal bir şekilde etkiledi. Dizinin yeni sezonunda kadrodan bazı isimlerin eksilebileceği iddialar arasında yer alıyor. İşte konu hakkında son gelişmeler...
Star TV'nin yayınladığı "Yalı Çapkını" dizisi, izleyiciler arasında giderek artan bir heyecanla takip ediliyor. Diziye dair kulislerde dolaşan iddialar ve spekülasyonlar, seyircileri sürekli olarak şaşırtmaya devam ediyor. Dizinin fanları, hikayenin nasıl gelişeceği ve karakterlerin kaderi hakkındaki meraklarını bir arada yaşıyor. Dizinin yeni sezonunda kadroya katılacak ve ayrılacak isimler merak ediliyor.
Star TV ekranlarında yayımlanan Yalı Çapkını'nda yeni sezon hazırlıkları sürüyor. Geçtiğimiz günlerde Yalı Çapkını'nın Halis Ağa'sı Çetin Tekindor ile ilgili ayrılık haberleri gündeme gelmişti.
Usta oyuncunun kadrodan ayrılacağı haberleri hız kazanırken, ekipten kimlerin ayrılacağı, kimlerin kalacağı netleşmeye başladı.
İddialara göre, Baran Bölükbaşı'nın canlandırdığı Tarık ile Saffet karakterini canlandıran Ediz Akşehir ailesiyle birlikte yeni sezonda olmayacak.
Saffet ve Tarık dizide ağanın küçük torununu canlandırmıştı.
HALİS AĞA'NIN TORUNU GELİYOR
Diziye dahil olacak yeni karakterlerden birisi Halis Ağa'nın torunu olacak. Henüz ismi belli olmayan karakteri oynayacak kişinin Taro Tekin olacağı iddia edildi.
Halis Ağa'nın kızı için ise kulislerde öne çıkan isim oyuncu Binnur Kaya oldu.
Binnur Kaya'nın kadroya dahil olmasının reytinglere olumlu etki yapacağı düşünülüyor.
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