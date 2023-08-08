Leonardo Di Caprio çapkınlık turunda o güzel ile fena yakalandı!
Leonardo Di Caprio, İbiza’da tatil yaparken İngiltere’nin en çok izlenen realite şovlarından biri olan “Love Island” programının eski yarışmacısı Arabella Chi ile görüntülendi.
48 yaşındaki Oscar ödüllü aktör Leonardo Di Caprio, dünyanın neresinde olursa adını güzellerle duyurmaya devam ediyor. "Love Island" programıyla tanınan Arabella Chi, Di Caprio yatında görüntülendi. Arabella, Leo'nun yatında krem rengi bikinisiyle, düz ve omuzlarına dökülmüş uzun sarı saçlarıyla sansasyonel görünüyordu. Gözlerini şık güneş gözlükleriyle kapatan Arabella, yatta diğer misafirlerle sohbet ederken objektiflere takıldı. Bu arada Di Caprio, krem rengi şort, beyaz polo tişört ve lacivert beyzbol şapkasıyla gemiye binerken görüldü.
SİMGE'YE SEVGİ SELİ
Simge, geçtiğimiz akşam Nevşehir, Göreme'deki Kapadokya Balon ve Kültür Yolu Festivali'nde sahne aldı. 40 bin kişinin izlediği konserde Simge enerjisi ile herkesi coşturdu. Sahneden inip şarkılarını seyircinin arasında söyleyen Simge, hayranlarıyla bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi. İlgi o kadar büyüktü ki, sahne sonrası alandan ayrılırken kendisini bekleyen hayranlarının tezahüratlarıyla aracından inen Simge, tekrar onlarla poz verdi.
BEDAVA TATİL!
Sunucu Hande Sarıoğlu, önceki gün Nişantaşı'ndaydı. Sunucu, "Bazı ünlüler tatilini sosyal medya hesabından paylaşım yaparak bedavaya getiriyor. Siz de öyle mi yaptınız?" sorusuna, "En iyi yat arkadaşının yatı, en iyi kat arkadaşının katı... Arkadaşım iki ayrı ev tuttu Bodrum'da ben de ona çöktüm" dedi. Sarıoğlu, "Bodrum'a aylık geliri kaç para olan gidebilir?" sorusuna, "Arkadaşımda kaldığım evin aylığı 30 bin dolardı... Bir arkadaşım ise sezonluk 100 bin dolara kiralamıştı. Siz düşünün artık" yanıtını verdi.
BÜYÜK COŞKU!
Uğur Işılak, "15. Uluslararası Geleneksel Tuz ve Kavun Festivali"nin kapanışını yaptı. Şereflikoçhisarlı olan Işılak'ı dinlemek için binlerce hemşehrisi Tuz Gölü meydanına akın etti. Aynı akşam Irmak Arıcı'da sahne aldı. Arıcı, daha önce ablasının Şereflikoçhisar'da müzik öğretmenliği yaptığını anlattı.
YÜZÜK TAKTI!
Asuman Dabak'ın diş teknisyeni yeğeni Didem Dabak, Furkan Keskin ile evlilik yolundaki ilk adımı attı. Dabak'ın Çeşme'deki yazlığında düzenlenen kız isteme töreninde, baba Emin Dabak duygusal anlar yaşadığı için damat adayının ailesi, Didem'i halası Asuman Dabak'tan istedi. "Bizden kız almak öyle kolay değildir" diyen Dabak, 15-20 saniye geçtikten sonra "Verdim gitti" yanıtıyla konukların yüzünü güldürdü.
AŞKINI İTİRAF ETTİ!
ATV'nin yapımını AKN Film'in yapımcılığını Akın Topuz'un gerçekleştirdiği dizisi "Vermem Seni Ellere" geçtiğimiz akşam yayınlanan bölümüyle beğeni topladı. Sosyal medyada #HerŞeyeRağmen etiketiyle gündemden düşmeyen dizinin bu haftaki bölümüne Mehmet'in Zeliş'in önünde diz çökerek aşkını itiraf ettiği sahne damga vurdu.
YENİ SERGİ
Erol Evgin, 13 Ağustos – 10 Eylül tarihleri arasında Bodrum Göltürkbükü'nde açacağı resim sergisi ile sanatseverlerle buluşuyor. Mimari ile resmi tuvalde buluşturan sanatçı, yüzyıllara meydan okuyan görkemli yapıları; yüce ruhları, çağlarını yansıtan ve nefes kesen duruşlarıyla tuvaline yansıtıyor.
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