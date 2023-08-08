Leonardo Di Caprio çapkınlık turunda o güzel ile fena yakalandı!





BEDAVA TATİL!

Sunucu Hande Sarıoğlu, önceki gün Nişantaşı'ndaydı. Sunucu, "Bazı ünlüler tatilini sosyal medya hesabından paylaşım yaparak bedavaya getiriyor. Siz de öyle mi yaptınız?" sorusuna, "En iyi yat arkadaşının yatı, en iyi kat arkadaşının katı... Arkadaşım iki ayrı ev tuttu Bodrum'da ben de ona çöktüm" dedi. Sarıoğlu, "Bodrum'a aylık geliri kaç para olan gidebilir?" sorusuna, "Arkadaşımda kaldığım evin aylığı 30 bin dolardı... Bir arkadaşım ise sezonluk 100 bin dolara kiralamıştı. Siz düşünün artık" yanıtını verdi.